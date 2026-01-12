Specialistsjuksköterska till BUP-mottagningen i Norrtälje | Tiohundra
Tiohundra AB, Närsjukvård och psykiatri, Psykiatri, BUP, Kärnan / Sjuksköterskejobb / Norrtälje Visa alla sjuksköterskejobb i Norrtälje
2026-01-12
, Vallentuna
, Vaxholm
, Täby
, Värmdö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tiohundra AB, Närsjukvård och psykiatri, Psykiatri, BUP, Kärnan i Norrtälje
Är du vidareutbildad sjuksköterska och vill göra skillnad för barn, ungdomar och deras familjer?Publiceringsdatum2026-01-12Om tjänsten
Som specialistsjuksköterska på BUP-mottagningen i Norrtälje följer och stöttar du barn i läkemedelsbehandling och arbetar i nära dialog med våra läkare samt arbetar enligt standardiserade vårdprocesser enligt Regionens processkartor.
Du förväntas kunna arbeta med ett brett spektrum av psykiatriska sjukdomar och funktionsnedsättningar i linje med vad specialiserad barn- och ungdomspsykiatri innebär, och du kan ta dig an patienter även med komplex problematik. Som sjuksköterska hos oss har du en viktig roll i teamet och du deltar aktivt i hela vårdprocessen med bedömning, behandling, planering och utvärdering.
Möjlighet till distansarbete finns, såsom att arbeta hemifrån någon/några dagar per månad samt om du reser med buss, arbeta på bussen. Direktbuss från Tekniska Högskolan tar en timme.
Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat:
Person och familjecentrerat arbete.
Kontakt med vårdgrannar och socialtjänst.
Omvårdnadsbedömningar, ställa omvårdnadsdiagnoser och planera för behandling och insatser.
Läkemedelsuppföljningar.
Suicidriskbedömningar.
Tillsammans med barn och vårdnadshavare upprätta individuella vårdplaner och krisplaner.
Ge patienter och anhöriga råd och läkemedelsuppföljning via Alltid öppet, via telefonsamtal och genom besök på mottagningen.
Handleda av bland annat sjuksköterskestudenter.
Om vårt erbjudande:
Det finns goda möjligheter att ingå i olika typer av arbetsgrupper och utvecklingsarbeten.
Vi har nära samarbete mellan våra olika yrkesprofessioner. Vi har behandlingskonferenser regelbundet och regelbunden tvärprofessionell handledning i teamet. Vi lägger stort fokus på utveckling och kompetenshöjning för att vara redo att möta den ökade efterfrågan av psykiatrisk bedömning, utredning och vård.
Vi erbjuder friskvårdsbidrag på 5000 kr årligen. Du kan läsa mer om våra förmåner här.
Om dig
För den här tjänsten behöver du:
Vara legitimerad sjuksköterska med vidareutbildning.
Lämna utdrag från belastningsregistret.
Det är meriterande om du också har:
Tidigare erfarenhet av arbete på BUP.
Erfarenhet av förbättringsarbete.
Erfarenhet av arbete inom barnpsykiatrisk vård eller inom vård av unga vuxna.
Erfarenhet av arbete inom beroendemedicin.
Vi söker dig som är specialistsjuksköterska med ett stort intresse för att arbeta med barn och ungdomar inom psykiatrin. Ett respektfullt och gott bemötande i kontakt med patienter och medarbetare är en självklarhet för dig. Du har ett strukturerat arbetssätt, är pedagogisk, flexibel och ansvarstagande. Vi ser gärna att du har lokal förankring.
Du är mycket bra på att samarbeta och trivs med att arbeta inom team, vilket du har särskilt stor nytta av när du handleder andra i arbetet. Att aktivt bidra till det målmedvetna utvecklingsarbete vi driver tillsammans och är stolta över är för dig en självklarhet.
Du delar vår värdegrund som bygger på delaktighet, trygghet och respekt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Om företaget
BUP Norrtälje är en barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning på specialistnivå för barn och unga mellan 0-17 år, där vi erbjuder medicinsk och psykologisk bedömning och behandling, samt neuropsykiatriska utredningar. Vår verksamhet består av två delar:
Kärnan - Vår småbarnsenhet för barn 0-5 år, deras föräldrar och gravida med riskfaktorer som kan påverka det blivande föräldraskapet.
BUP-mottagningen för barn och unga 6-17 år - För barn och unga i behov av specialpsykiatriska insatser.
Sammantaget är vi cirka 40 personer med olika yrkesbakgrund såsom administratörer, barnpsykiatriker, kuratorer, medicinska sekreterare, psykologer, psykoterapeuter, PTP-psykologer, sjuksköterskor och specialpedagoger.
BUP i Norrtälje är en del av Tiohundra med en egen beställarorganisation, samtidigt som verksamheten är en del av Region Stockholm. Under de senaste åren har vi infört standardiserade vårdprocesser och arbetssättet "En väg in". Det innebär ett nära samarbete med första linjens barn- och ungdomspsykiatri/Samtalsmottagningen inom Tiohundra, dit patienter och vårdnadshavare kan vända sig direkt via telefon eller via Alltid Öppet genom egenanmälan.
Vi arbetar strukturerat för att förbättra mottagningens arbetssätt, ständigt höja vår kompetens och att ge en vård till patienterna som är enligt standardiserade processer gällande psykologisk bedömning, utredning och behandling.
Vi är en del av Tiohundra - det kompletta vårdbolaget i Roslagen.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.https://www.regionstockholm.se/jobb Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/17". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tiohundra AB
(org.nr 556595-7395) Arbetsplats
Tiohundra AB, Närsjukvård och psykiatri, Psykiatri, BUP, Kärnan Kontakt
Charlotta Munck af Rosenschöld 0176-326452 Jobbnummer
9677470