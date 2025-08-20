Specialistsjuksköterska till BUP Konsultenhet
2025-08-20
Vill du göra skillnad för barn och ungdomar 0-17 år med psykiatrisk problematik och samtidig somatisk sjukdom? BUP Konsultenhet söker nu en specialistsjuksköterska som tillsammans med kompetenta kolleger vill ge patienterna en god vård.
BUP Konsultenhet erbjuder barnpsykiatrisk bedömning och behandling på specialistnivå till patienter vars psykiatriska problematik är förknippad med/orsakad av underliggande somatisk sjukdom. Det kan vara barn med allvarlig eller kronisk sjukdom som t ex cancer, diabetes eller epilepsi. Målgrupper är även barn och ungdomar med komplexa funktionella tillstånd och misstänkt immunpsykiatri. BUP Konsultenhet har ett nära samarbete med barnklinikerna i regionen.
I BUP Konsultenhets uppdrag ingår även att vara expertstöd; att ge konsultation till barnsjukhusens personal i enskilda ärenden, delta på psykosociala ronder på barnklinikerna och erbjuda telefonkonsultation. Det nära samarbetet med barnklinikerna innebär stora möjligheter att utveckla sin kunskap inom konsultationspsykiatri och barnmedicin.Publiceringsdatum2025-08-20Dina arbetsuppgifter
Som sjuksköterska hos oss är dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Barnpsykiatriska bedömningar och behandlingar tillsammans med läkare, psykolog och/eller kurator
Läkemedelsuppföljningar
Psykiatrisk konsultation inklusive deltagande i psykosociala ronder på barnsjukhusen
Samverkan med vårdgrannar, skolor och socialtjänst
Hålla i nätverksmöten/SIP-mötenKvalifikationer
Du som söker ska vara legitimerad sjuksköterska och specialist i psykiatri samt ha erfarenhet av att arbeta inom barn- och ungdomspsykiatri eller vuxenpsykiatri. Om du har utbildning i eller arbetslivserfarenhet av konsultationspsykiatri är det meriterande.Dina personliga egenskaper
Som person är du trygg, stabil och initiativtagande. För att lyckas i rollen behöver du vara strukturerad och ha en god samarbetsförmåga. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
Vi erbjuder en arbetsplats med engagerade och kompetenta kollegor. Våra patientcentrerade team består av olika professioner. Vår målsättning är utföra vårt uppdrag med god kvalitet och samtidigt ha roligt tillsammans på jobbet. Vi har förmåner som flextid, friskvårdsbidrag om 5.000 kr/år och friskvårdstimme.
Övrig information
Intervjuer kan ske under ansökningstiden.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Vi ser fram emot din ansökan!Om företaget
BUP Konsultenhet är en del av BUP Stockholm. Barn- och ungdomspsykiatrin i Stockholm (BUP) erbjuder specialiserad psykiatrisk vård för barn och ungdomar under 18 år inom Stockholms län. Vi är en del av Stockholms läns sjukvårdsområde som är en vårdgivare inom Region Stockholm. Tillsammans är vi inom BUP Stockholm drygt 1 200 anställda som varje år möter över 22 000 barn, ungdomar och deras familjer.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt gällande riktlinje.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
