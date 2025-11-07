Specialistsjuksköterska/sjuksköterska till mottagning onkologi/kirurgi
2025-11-07
Sjukhusen i väster är en förvaltning inom Västra Götalandsregionen och består av fyra sjukhus -
Alingsås lasarett, Angereds närsjukhus, Högsbo närsjukhus och Kungälvs sjukhus. Cirka 3000 medarbetare arbetar varje dag hos oss för att ge en god och säker specialistsjukvård av högsta kvalitet.
Verksamhet Kirurgi och ortopedi
Verksamhet Kirurgi och ortopedi på Kungälvs sjukhus omfattar mottagning för kirurgi, ortopedi och urologi, en onkologimottagning och en gynekologisk mottagning samt två vårdavdelningar med inriktning kirurgi och ortopedi.Publiceringsdatum2025-11-07Om tjänsten
Vi söker en engagerad sjuksköterska till en kombitjänst på vår onkologimottagning och kirurgiska mottagning. Du arbetar med både cancerpatienter och kirurgisk dagvård, i ett team med hög kompetens och nära samarbete. Tjänsten är en kombination med möjlighet att utvecklas inom vår mottagningsverksamhet inom onkologi/kirurgi. För rätt person finns möjlighet att utvecklas inom slutenvården på vår kirurgiska vårdavdelning. Som en del av vårt team kommer du att få en spännande och varierade roll där du har möjlighet att utvecklas både professionellt och personligt. Du kommer att vara en viktig del i vår verksamhet och arbetar för att ge vård, både vid första kontakten under behandling och slutenvård.
Dina arbetsuppgifter hos oss
Hos oss gör du skillnad varje dag genom att ge stöd och omvårdnad till patienter under cancerbehandling och kirurgisk dagvård. Du arbetar med avancerade behandlingar och administrerar läkemedel som cytostatika och immunterapi med både precision och trygghet. I din roll är du är nära patienten, följer deras tillstånd och agerar snabbt vid förändringar och bidrar därmed till en säker vårdmiljö. Du stärker och informerar genom att vägleda patienter och deras anhöriga genom diagnos och behandlingsplaner, alltid med empati och tydlighet. Arbetet sker i nära samarbete med kollegor från olika professioner, där du deltar i multidisciplinära möten och tillsammans utvecklar vården. Din kompetens är viktig.Kvalifikationer
Du är legitimerad specialistsjuksköterska inom onkologi eller kirurgi med minst 3 års erfarenhet av onkologisk eller kirurgisk vård - eller legitimerad sjuksköterska med minst 3 års erfarenhet av att arbeta med cancerpatienter eller på kirurgisk mottagning.
Meriter som gör dig extra värdefull i vårt team är cytostatikakörkort och/eller kontaktsjuksköterskeutbildning. Meriterande är också om du har goda kunskaper i vårdens IT-system - vi arbetar bl a i Melior, ELVIS, Cytobase och 1177.
Vi tror att du är rätt person om du
har förmåga att ställa om mellan olika verksamheter
har förmåga att hantera komplexa och stressiga situationer med lugn och empati
är noggrann, strukturerad och lösningsfokuserad
tar initiativ och gillar att hitta lösningar - du ser möjligheter där andra ser hinder
är flexibel och trygg i förändring - du anpassar dig snabbt till nya situationer
har ett starkt engagemang för människor - du möter patienter med empati och respekt
kommunicerar tydligt på svenska i både tal och skrift
är en lagspelare som trivs med att samarbeta och bidrar både till god stämning och ett effektivt teamarbete.
Vi erbjuder dig
Hos oss erbjuds du ett varierat och utvecklande arbete inom två olika verksamheter med en individanpassad roll utifrån din erfarenhet, där du får möjlighet att följa patienten genom hela vårdprocessen.
Vi erbjuder en arbetsplats där du får
stöd, handledning och kompetensutveckling
en dynamisk och stimulerande arbetsmiljö där du får växa både professionellt och personligt
möjligheten att göra verklig skillnad för patienter - varje dag
kompetensutveckling och utbildning som stärker din roll och framtid inom vården
ett välkomnande team med erfarna kollegor som erbjuder stöd, handledning och gott samarbete
en individuellt anpassad introduktion och utvecklingsplan - vi utformar din väg tillsammans med dig.
Förmåner
Friskvårdsbidrag och fri öppen hälso- och sjukvård - för att du ska må bra både på och utanför jobbet.Övrig information
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande.
Välkommen med din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Så ansöker du
