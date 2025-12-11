Specialistsjuksköterska/sjuksköterska till lungmottagning
Att hjälpa människor till en bättre hälsa är ett av de viktigaste uppdragen man kan ha. På Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS) är vi 3700 medarbetare med 120 olika yrken som tillsammans bidrar till det varje dag. Vilken roll vill du spela?
Oavsett roll kan vi erbjuda dig ett meningsfullt, tryggt och utvecklande arbete där du finns till och gör skillnad för andra. Våra medarbetare säger ofta att SÄS är ett "lagom stort sjukhus" - det är så pass stort att man kan utvecklas och göra karriär och så pass litet att det finns en känsla av gemenskap över verksamhetsområdena. Hos oss finns en framåtanda och det pågår alltid spännande satsningar och forskning för att förbättra vården för våra patienter och möta framtidens utmaningar inom hälso- och sjukvård.
Vill du veta mer om oss? Följ oss i sociala medier: https://www.facebook.com/sodraalvsborgssjukhusvgr, https://www.linkedin.com/company/s%C3%B6dra-%C3%A4lvsborgs-sjukhus/mycompany/, https://www.instagram.com/sodra_alvsborgs_sjukhus/?hl=sv
Om vår lediga tjänst
Vi kan nu erbjuda dig ett omväxlande och roligt arbete på en trivsam mottagning.
Som specialistsjuksköterska hos oss på lungmottagningen kommer du få möjlighet att arbeta i team med patienten tillsammans med andra yrkeskategorier för att erbjuda patienten bästa möjliga vård.
Tjänsten är en tillsvidareanställning.
Om oss på lungmottagningen
Nu satsar vi på att bygga upp lungmedicin igen! Vi som arbetar på lungmottagningen är lungspecialister, sjuksköterskor och undersköterskor med speciell kompetens inom lungmedicin. Vi utför undersökningar, utreder och behandlar patienter med lungsjukdomar.Publiceringsdatum2025-12-11Profil
Vi söker dig som har svensk sjuksköterskelegitimation och har erfarenhet i yrket. Det är meriterande om du har vidareutbildning som specialistsjuksköterska inom lungsjukvård. Det är också meriterande om du har erfarenhet av arbete inom lungmedicin eller specialistvård. God samarbetsförmåga är ett krav då nära teamarbete är grunden för vår verksamhet. Vi ställer också krav på att kunna arbeta självständigt och ta initiativ då mottagningsverksamheten kan vara av akut karaktär emellanåt och snabba beslut samt omprioriteringar är nödvändiga. Som person behöver du också vara flexibel och vara beredd på att stötta där det behövs då mottagningen är i en uppbyggnadsfas och kommer att vara så under 2026! Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden så välkommen med din ansökan redan idag!
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
