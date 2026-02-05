Specialistsjuksköterska/sjuksköterska Aleris Asih Södertälje
Aleris Sjukvård AB / Sjuksköterskejobb / Södertälje
2026-02-05
Vår fina kollega har sagt upp sig för att börja studera på heltid. Vi söker nu en engagerad ersättare/7sjuksköterska som vill vara med i vårt härliga team och fortsätta bidra till patientarbetet på Aleris ASIH Södertälje. Vi söker dig som tycker om att arbeta självständigt, tar eget ansvar och kan samarbeta i vårt multiprofessionella team
Hos oss blir du en del av ett inkluderande team där vi samarbetar för att nå våra gemensamma mål. Vi har roligt tillsammans och har en mycket fin gemenskap.
Vår ASIH enhet ligger i Södertälje centrum bredvid pendel- och busstation, hit tar du dig enkelt med både buss och pendel.
Om oss Inom Aleris ASIH arbetar vi i multiprofessionella team med läkare, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, dietister, kuratorer, undersköterskor, fysioterapeuter för att ge våra patienter den bästa vården. Vi utgår från flera geografiska platser i Stockholms län. Aleris ASIH ingår i Aleris Närsjukvård, där också två specialiserade palliativa vårdavdelningar, Basal hemsjukvård, Rehab Station och Uppsala Närakut ingår.
Vår verksamhet har stor erfarenhet att bedriva ASIH och idag har vi nio olika ASIH team i Stockholms södra länsdelar. Vi har hög kompetens och ett väl inarbetat arbetssätt, samt driver en väl fungerande palliativ slutenvårdsavdelning med 24 platser som är belägen på Handens Sjukhus. Inom ASIH tar vi hand om svårt sjuka patienter som vårdas i sitt eget hem och behöver avancerade vårdinsatser som annars ges inom slutenvården. Vårt mål är att skapa förutsättningar för en så god livskvalitet som möjligt, oavsett var patienten vårdas. Det omfattar bland annat att vi utifrån patientens egna önskemål och genom hög tillgänglighet dygnet runt, tillhandahåller bästa möjliga symtomkontroll och lindring.
Alla i vårt multiprofessionella team har ett nära samarbete med varandra för att tillgodose patienternas behov på bästa möjliga sätt. Vi arbetar personcentrerat och med de 6 S:en som stöd i vårt förhållningssätt. Vi arbetar även aktivt med införande av digitalisering inom sjukvården som videobesök, meddelande och mottagning för enheten.
I ASIH Södertälje teamet är det högt i tak och vi stöttar varandra i det dagliga arbetet. Ödmjukhet och vänlighet är viktigt hos oss. Hos oss arbetar vi tillsammans, även över gränserna mellan våra ASIH enheter om behov av det uppstår. Vi har högt i tak för att vara varandra behjälpliga och skapa trygghet under arbetspassen.
Rollen På ASIH Södertälje erbjuder vi ett stimulerande arbete i en verksamhet som är specialiserad och ligger i framkant inom området. Som sjuksköterska hos oss får du ta del av en arbetsplats med välplanerade lokaler med ett mycket gott arbetsklimat.
Inom ASIH tar vi hand om svårt sjuka patienter som vårdas i sitt eget hem och behöver avancerade sjukvårdsinsatser som annars ges inom slutenvården. Vårt mål är att skapa förutsättningar för en så god livskvalitet som möjligt, oavsett var patienten vårdas. Det omfattar bland annat att vi utifrån patientens egna önskemål och genom hög tillgänglighet dygnet runt, tillhandahåller bästa möjliga symptom kontroll och lindring.
Vårt erbjudande Som medarbetare på Aleris får du tillgång till en rad olika förmåner som stödjer dig både i arbetsliv och privat. Vi strävar efter att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för dig att trivas och utvecklas. Läs mer om våra förmåner här.
ASIH Södertälje har arbetslokaler centralt med närhet till både kollektiva medel, gym och butiker och restauranger. Arbetsuppgifterna som sjuksköterska är varierande och utmanande, vilket bidrar till en ständig utveckling. Du kommer bland annat att arbeta med digitala verktyg samt att vi alltid arbetar utifrån ett personcentrerat förhållningssätt. Du har ett stort egenansvar men har alltid backup från teamet.
Om dig Som person Vi söker dig som värnar om att ge god omvårdnad, ett personligt bemötande och som genom din professionalitet upprätthåller hög kvalitet i patientarbetet. Som sjuksköterska är du van att arbeta självständig och anpassar dig lätt till de olika situationer du ställs inför. Vi söker dig som vill engagera dig i verksamhetens utveckling och i samarbete med dina kollegor verka för en modern och effektiv vård. Är intresserad av att arbeta med digitala verktyg som hjälpmedel. Allt från videomöten till transkriberingsverktyg.
Bakgrund Du är legitimerad sjuksköterska, gärna med specialist kompetens. Vi söker dig med stort intresse av palliativ vård och specialiserad vård i hemmet. Tidigare erfarenhet av att arbeta inom ASIH och/eller onkologisk vård, gärna hematologi liksom andra relevanta erfarenheter är meriterade för tjänsten. Gärna med erfarenhet av förskrivning.
Övrigt är legitimerad sjuksköterska, gärna med erfarenhet av arbete inom ASIH eller onkologisk vård, gärna hematologi. Minst fem års erfarenhet som sjuksköterska
är kommunikativ och trivs i större sammanhang/är utåtriktad
är lyhörd, empatisk och närvarande med integritet och hög lojalitet
har ett positivt förhållningssätt, trivs i ett högt arbetstempo och har en god förmåga att prioritera och strukturera ditt arbete
är flexibel och öppen för nya utmaningar, intresserad av utveckling, tänker nytt och finner nya lösningar
har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
har B körkort, vilket är ett krav
Anställningsvillkor Anställningsform: Tillsvidareanställning, som inleds med 6 månaders provanställning Omfattning: Heltid, dag, kväll och helger Tillträde: Enligt överenskommelse Lön: Individuell lönesättning Kollektivavtal finns
Ansökan Vi hoppas att du tycker att det låter spännande och att du är nyfiken på att veta mer om oss. Sista ansökningsdag är 20260228 men i och med att vi löpande gör urval rekommenderar vi dig att ansöka redan nu. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Enhetschef Nina Franzén på tel. 070-606 , eller 08-550 179 01
