Specialistsjuksköterska psykiatri - psykiatrisk öppenvård, Falun
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Om verksamheten
Vill du använda din specialistkompetens där den verkligen behövs?
Trivs du i en roll med stort professionellt ansvar, kliniskt omdöme och möjlighet att göra verklig skillnad för patienter över tid?
Nu söker vi en specialistsjuksköterska inom psykiatri till Psykiatrimottagningen i Falun.
Hos oss möter du patienter i deras vardag och arbetar med kontinuitet, relation och långsiktiga vårdinsatser. Det här är en tjänst för dig som är trygg i din yrkesroll och vill arbeta självständigt - i nära samverkan med ett kompetent tvärprofessionellt team.
Psykiatrimottagningen i Falun bedriver specialistpsykiatrisk vård för vuxna patienter med olika psykiatriska tillstånd. Verksamheten präglas av ett helhetsperspektiv där medicinska, psykologiska och omvårdnadsinsatser samverkar för att skapa långsiktigt hållbara vårdinsatser. Vi är en verksamhet i utveckling där det finns utrymme att påverka arbetssätt och bidra till fortsatt kvalitets- och verksamhetsutveckling.
Vi erbjuder en arbetsplats där tillit, professionalism och utveckling står i fokus.
Ett engagerat tvärprofessionellt team blandat med nya och erfarna kollegor
En roll med stor självständighet och tydligt professionellt mandat
Möjlighet att påverka arbetssätt, rutiner och utveckling av mottagningen
Kollegialt stöd, handledning och strukturer för samverkan
En arbetsmiljö där vi värnar om hållbarhet, arbetsglädje och balansPubliceringsdatum2026-04-29Dina arbetsuppgifter
Som specialistsjuksköterska hos oss har du en central roll i patienternas vårdkedja. I nära samarbete med läkare, undersköterskor, kuratorer, psykologer och övriga professioner arbetar du för att skapa trygghet och säkerställa en sammanhållen vård.
Som specialistsjuksköterska hos oss har du en central funktion i patientens vårdresa. Du ansvarar för psykiatrisk omvårdnad och uppföljning och följer patienter över tid.
Arbetet innebär bland annat att du:
bedriver psykiatrisk omvårdnad och kontinuerlig uppföljning
deltar i bedömningar och vårdplanering
arbetar med läkemedelsuppföljning och behandling
skapar trygghet och kontinuitet för patienter och närstående
samverkar tätt med övriga funktioner på mottagningen och andra aktörer
bidrar till utveckling av arbetssätt och kvalitet i verksamheten
I verksamheten finns inte alltid läkare på plats i det dagliga arbetet. Rollen kräver därför att du är trygg i din kliniska bedömning, van att ta egna initiativ och har förmåga att fatta självständiga beslut inom ramen för ditt uppdrag, med stöd av tydliga rutiner och tvärprofessionell samverkan.Kvalifikationer
För denna tjänst är följande ett krav:
Legitimerad sjuksköterska
Specialistexamen med inriktning psykiatri
Erfarenhet av arbete inom verksamhetsområde psykiatri
För att trivas i rollen ser vi att du:
är trygg, stabil och professionell i din yrkesroll
har god förmåga till självständigt arbete och kliniskt omdöme
värdesätter samarbete och tvärprofessionellt teamarbete
är lyhörd, strukturerad och ansvarstagande
vill bidra till både patientens och verksamhetens utveckling
Hos oss får du möjlighet att använda hela din specialistkompetens i en verksamhet där ditt omdöme, din erfarenhet och ditt engagemang spelar roll - varje dag.
Välkommen med din ansökan!
AnsökanHar du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via systemet, utan kontakta rekryterande chef direkt
Vi tar interna referenser på nuvarande och tidigare anställda i Region Dalarna
På Att söka jobb hos oss - Region Dalarna kan du läsa mer om Region Dalarna som arbetsgivare, vår värdegrund, arbetsmiljö, förmåner samt vilka kontroller som görs inför anställning
Vi har gjort vårt medieval och avböjer kontakt från sälj- och rekryteringsföretag
Fackförbund - Region Dalarna
Sista dag att ansöka är 2026-05-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2026:447". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Dalarna
(org.nr 232100-0180), https://www.regiondalarna.se
791 29 FALUN Arbetsplats
Region Dalarna - Hälso och sjukvården
Rekryterande chef
Malin Andersson malin.d.andersson@regiondalarna.se 023-490641 Jobbnummer
9883703