Specialistsjuksköterska med utbildning inom strålbehandling
2025-08-20
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
En unik möjlighet för dig som är sjuksköterska eller röntgensjuksköterska med utbildning inom strålbehandling, som vill utvecklas och vara en del av framtidens cancervård! Välkommen med din ansökan!
Du erbjuds
Möjlighet till rotationstjänster inom ME Strålbehandling
Arbete på en högspecialiserad Strålbehandlingsavdelning som kontinuerligt bedriver forskning och utveckling
Friskvårdsbidrag alternativt friskvårdstimme
Ett generöst avtal med betalda studiedagar för de som vill fortsätta med akademisk utbildning.
Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta hos oss på Karolinska Universitetssjukhuset och vill du läsa mer om våra förmåner kan du läsa här.Publiceringsdatum2025-08-20
Strålbehandlingsavdelningen ingår som medicinsk enhet (ME) i Tema Cancer. Verksamheten bedrivs i lokaler på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna, med modern utrustning som omfattar åtta acceleratorer, en stor brachyavdelning samt den förberedande verksamheten med fixationslab, datortomografer, magnetkameror och dosplanering. Vi bedriver högspecialiserad strålbehandling och behandlar alla typer av tumörer och ansvarar för strålbehandling av både barn och vuxna. Verksamheten har cirka 120 medarbetare och med ett upptagningsområde för alla invånare Stockholm och på Gotland, gör det gör oss till en av Sveriges största strålbehandlingsavdelningar.
Arbetsgruppen består av specialistsjuksköterskor, röntgensjuksköterskor, undersköterskor och onkologläkare. I teamet ingår även sjukhusfysiker och ingenjörer. I vårt uppdrag ingår högspecialiserad vård, forskning och utbildning där verksamheten bygger på multiprofessionell samverkan och är inriktad på patientflöden. På brachy-enheten har vi tre behandlingsrum, ett strålskyddat vårdrum för PDR behandlingar, ett ultraljudsrum samt en egen postoperativ avdelning.
Inom verksamheten finns en stor grupp dosplanerare som utför dosplaner för fotoner, protoner och brachy. Vi har även en egen bokningsfunktion som koordinerar alla behandlingar och har kontakt med både remittenter, patienter och andra vårdgivare.Om tjänsten
Vi rekryterar personal till våra 3 enheter:
Strålförberedande
Som specialistsjuksköterska/röntgensjuksköterska på den strålförberedande enheten arbetar du med att ta fram bildunderlag för dosplanering, tillverka fixationer eller dosplanera. Vi är de första som patienterna möter inför sin Strålbehandling och vi lägger därför stor vikt vid bemötande och information.
Extern strålbehandling
Som specialistsjuksköterska på extern strålbehandling arbetar du med att administrera strålbehandling och onkologisk omvårdnad utifrån patientens specifika behov. I omvårdnadsarbetet ingår omhändertagande av symtom och biverkningar från sjukdom och behandling, patientinformation samt koordinering av patientens vård under pågående behandling.
Brachy
Som specialistsjuksköterska på brachyavdelningen arbetar du med att administrera intern strålbehandling i nära samarbeta med läkare, fysiker och anestesipersonal. Arbetet innebär även förberedelser inför behandling och eftervård. Patientinformation är en viktig del av arbetet.
Vi söker dig som
Är trygg, stabil och har självinsikt. Du ser relationer i sina rätta perspektiv, skiljer på det personliga och professionella samt förhåller dig på ett sätt som är anpassat till situationen.
Tar initiativ, sätter igång aktiviteter och uppnår resultat.
Är lugn och kontrollerad i stressade situationer. Du behåller ett realistiskt perspektiv och fokuserar på rätt saker.
Har god kommunikations- och samarbetsförmåga
Bemöter patienter på ett empatisk och professionell förhållningssätt. KvalifikationerKvalifikationer
Svensk sjuksköterskelegitimation alt. legitimerad röntgensjuksköterska
Adekvat utbildning inom strålbehandling
Erfarenhet av arbete på strålbehandlingsavdelning
Meriterande:
Specialistexamen inom onkologisk omvårdnad.
Om rekryteringsprocessen
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
I samband med din ansökan behöver du bifoga CV. Vi ber dig besvara urvalsfrågor samt kort motivera varför du passar för rollen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Varmt välkommen med din ansökan - Tillsammans är vi Karolinska! Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-09-19
Karolinska Universitetssjukhuset, N52 Tema Cancer, N523 ME Strålbehandling Kontakt
Edisa Pepic 0725-955954 Jobbnummer
