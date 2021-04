Specialistsjuksköterska med uppdrag som koordinator till Neonata - Region Stockholm - Sjuksköterskejobb i Huddinge

Prenumerera på nya jobb hos Region Stockholm

Region Stockholm / Sjuksköterskejobb / Huddinge2021-04-13Nu har du chansen att bli en del av en nystart. På vår enhet i Huddinge behöver vi stärka vårt team med två koordinatorer. Förutom koordinatorsuppdraget kommer du också att arbeta vårdnära, i någon del av vår verksamhet. Välkommen att söka till oss!2021-04-13Med ett underlag på drygt 30 000 förlossningar per år i regionen och 72 vårdplatser är neonatologin vid Karolinska Universitetssjukhuset norra Europas största regioncentrum. Förutom 72 slutenvårdsplatser bedriver vi neonatalhemsjukvård, öppenvårdsmottagning och Neonatalt transportteam NeoPETS. Slutenvården är uppdelad på neonatal intensivvård och neonatalvårdsavdelningar. Verksamheten bedrivs på våra enheter Danderyd, Huddinge och Solna. Verksamheten har cirka 450 medarbetare. Vår vårdfilosofi är familjecentrerad vård och Karolinska NIDCAP Training Center finns hos oss.Verksamheten är fördelad på tre geografiska platser, Huddinge, Solna och Danderyd. Verksamheten är också fullt ut integrerad med en stark experimentell, epidemiologisk och klinisk forskning.I uppdraget som specialistsjuksköterska ingår arbete som koordinator på vårdgolvet. Du anställs på en neonatalvårdsavdelning som bedriver vård i hela vårdkedjan, från intensivvård till mindre intensiv neonatalvård, i ett nära samarbete med hemsjukvård och mottagning.I arbetet som koordinator samarbetar du med operativt ledningsansvarig läkare och vårdansvarig omvårdnadschef. Arbetet innebär att du har ett ledande och koordinerande ansvar i den dagliga operativa driften av vårdgolvets vårdplatser. Du kommer att få möjligheten att delta vid karolinskas internutbildning leda utan att vara chef. Där du även får förmånen att delta i handledningstillfällen som kommer att bidra till utveckling av ditt ledarskap.Vi arbetar enligt avtal 24/7 i vilket 100% innebär 38,25 tim per vecka. Möjlighet att fördela till mer dagtjänstgöring enligt överenskommelse.Vi sökerFör att trivas i rollen har du god förmåga att strukturera och planera ditt arbete. Som koordinator kommer du att leda utan att vara chef, varför du bör ha tydliga ledaregenskaper och mycket god samarbetsförmåga.Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.KvalifikationerKrav:Specialistsjuksköterska inom barn och ungdom, intensivvård eller utbildad barnmorskaMeriterande: Erfarenhet av att arbeta med barnsjukvård eller intensivvårdFör att din ansökan ska vara komplett ska den innehålla:1. CV2. Övriga bilagor (bilagor bifogas i förekommande fall)Personligt brev (frivilligt)YrkeslegitimationBevis om specialistkompetensProvanställning kan komma att tillämpas i denna rekrytering. Läs mer om rekryteringsprocessen HÄR.Till oss kommer svårt sjuka barn från hela landet. Vi vårdar barn med kroniska sjukdomar, medfödda missbildningar, olika akuta tillstånd och tar hand om för tidigt födda barn. Temat bedriver specialiserad och högspecialiserad vård, och har ett rikssjukvårdsuppdrag för viss avancerad barn- och ungdomskirurgi.Med ca 2200 medarbetare är Tema Barn - Astrid Lindgrens Barnsjukhus verksamt inom sju medicinska enheter och fyra omvårdnadsområden. Temat är organiserat i 20 patientflöden och ca160 patientgrupper inom barnsjukvårdsområdet.Vi tar emot ca 180 000 patientbesök per år, varav 55 000 akuta besök och har en omfattande klinisk forskning, utveckling och undervisning med brett internationellt samarbete. Vård bedrivs på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna och i Huddinge samt på Danderyds sjukhus.Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Sök tjänsten". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.Varaktighet, arbetstidHeltidSista dag att ansöka är 2021-05-11REGION STOCKHOLM5689058