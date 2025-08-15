Specialistsjuksköterska Med Kliniskt Utvecklingsuppdrag Till Kava, Huddinge
Region Stockholm / Sjuksköterskejobb / Stockholm Visa alla sjuksköterskejobb i Stockholm
2025-08-15
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Stockholm i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Är du specialistsjuksköterska med intresse för kirurgi och akutsjukvård och intresserad av att bidra till framtidens sjukvård? Då är det dig vi söker.
Hos oss kommer du arbeta med akutsjukvård och vara med och utveckla akutsjukvården och samtidigt själv utvecklas i din profession.
Du erbjuds
en spännande och varierande roll med möjlighet till både verksamhetsutveckling och kliniskt arbete
en arbetsplats där du är del i ett fungerande team med en stabil medarbetargrupp med stor och bredd på kompetens både i sjuksköterske- och undersköterskegruppen
en arbetsplats som uppmuntrar och möjliggör kompetensutveckling
ett delaktigt och närvarande ledarskap, där vi tillsammans skapar förutsättningar för en trivsam arbetsplats.
Självklart får du också ta del av våra generella förmåner som Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder dig.Publiceringsdatum2025-08-15Om tjänsten
KAVA är en akutvårdsavdelning som vårdar akutsjuka patienter oftast med kirurgiska diagnoser och vår kultur bygger på samarbete.
Du arbetar både självständigt och i team och har ett kritiskt reflekterande förhållningssätt och kan hantera komplexa situationer. I arbetet kommer du tillämpa medicinska prioriteringar samt bidra till utveckling inom omvårdnadsarbetet. Som erfaren sjuksköterska ingår det även att handleda studenter och nyanställda kollegor samt att arbeta som ledningssjuksköterska på enheten. Som specialistsjuksköterska med kliniskt utvecklingsuppdrag hos oss arbetar du mestadels patientnära där du med din kompetens inom omvårdnad på avancerad nivå är närmast patienten. I det administrativa arbetet på 10% ligger fokus på patientnära utvecklingsområden samt verksamhetsutveckling.
Som specialistsjuksköterska med kliniskt utvecklingsuppdrag har du ett nära samarbete med kollegor inom olika professioner med inriktning att se till att patienten erhåller omvårdnad enligt bästa praxis och beprövad erfarenhet.
Vi söker dig som
har mod att ta beslut och förtroende för din professionella kompetens i komplexa och akuta situationer
tar initiativ och leder arbetet för att uppnå förbättringar inom både klinisk omvårdnad och verksamhetsutveckling
är en lagspelare som kommunicerar effektivt och konstruktivt, samt är villig att hjälpa kollegor vid behov
har god förståelse för olika individers behov och anpassar sättet att förmedla sitt budskap till mottagaren. KvalifikationerKvalifikationer
Specialistsjuksköterska inom kirurgisk omvårdnad 60hp, akutsjukvård 60Hp eller för verksamheten annan relevant specialistsjuksköterskeexamen
Reell och formell kompetens, enligt som lägst kompetensnivå steg 1 enligt Region Stockholms kompetensstege för specialistsjuksköterskor
Meriterande:
Erfarenhet inom akutsjukvård som sjuksköterska
Om rekryteringsprocessen
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
I samband med din ansökan behöver du bifoga CV. Istället för ett personligt brev ber vi dig besvara urvalsfrågor samt kort motivera varför du passar för rollen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Varmt välkommen med din ansökan - Tillsammans är vi Karolinska!
Inför tillsättning av befattning som innefattar vård av barn och ungdom, kontrolleras den som erbjuds tjänsten mot misstanke- och belastningsregistret. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/rekrytering-pa-karolinska/
Som anställd på Karolinska Universitetssjukhuset kan du komma att krigsplaceras. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/var-arbetsplats/totalforsvarsplikt-allman-tjansteplikt-och-krigsplaceringar-pa-karolinska-universitetssjukhuset/
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region Stockholm kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
För tillsvidaretjänster kan provanställning komma att tillämpas.
Om Karolinska Universitetssjukhuset
Vi på Karolinska Universitetssjukhuset är stolta över att vi är ett av världens främsta universitetssjukhus. Förutom vårt särskilda ansvar för den högspecialiserade vården i Stockholmsregionen är huvuduppdraget att tillsammans med Karolinska Institutet utbilda framtidens vårdanställda och bedriva världsledande forskning samtidigt som vi fortsätter vårt arbete med att utveckla vården för patientens bästa. Vi arbetar inom en rad olika områden och professioner.
Vår vision - Vi ska bota och lindra imorgon det ingen kan bota och lindra idag.
Läs gärna mer om oss på https://www.karolinska.se/
och följ oss på sociala medier!
Tema Akut och Reparativ Medicin
Tema Akut och Reparativ Medicin består av sex medicinska enheter (Akut, Trauma/akutkirurgi och ortopedi, Plastikkirurgi och kraniofaciala sjukdomar, Öron näsa, hals Hörsel och balans samt Transplantation). https://www.karolinska.se/vard/tema/tema-akut-och-reparativ-medicin/
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.https://www.regionstockholm.se/jobb Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/4919". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016) Arbetsplats
Tema Akut och Reparativ Medicin, OO Akut Reparativ Medicin Huddinge Kontakt
Ingela Nilsson 08-12361213 Jobbnummer
9460331