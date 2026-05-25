Specialistsjuksköterska med kliniskt utvecklingsuppdrag
2026-05-25
Upplev en spännande roll som specialistsjuksköterska med kliniskt utvecklingsuppdrag. Här kombineras rollen som klinisk specialistsjuksköterska med ett stort ansvar för att driva omvårdnadsarbetet och utvecklingen framåt i vår verksamhet. Tillsammans med engagerande och kompetenta kollegor blir du en viktig del av vårt team. Låter det intressant? Välkommen in med din ansökan!
Du erbjuds
en spännande och varierad roll med möjlighet till både utveckling, kliniskt arbete och forskning
samarbete med engagerande och kompetenta kollegor
möjlighet att omsätta dina tidigare erfarenheter och kunskaper och att utvecklas i din roll
en god sammanhållning och roligt på jobbet.
Självklart får du också ta del av våra generella förmåner som Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder dig.

Om tjänsten
På Infektionsavdelning 4 är arbetet och tempot varierande då vi vårdar patienter med komplicerade infektionssjukdomar som sepsis, svåra luftvägsinfektioner och infektioner i centrala nervsystemet, skelett, hud och mjukdelar. Vi har en fin sammanhållning på avdelningen och lägger stor vikt vid god arbetsmiljö och hög patientsäkerhet. Vi hjälper och stöttar varandra och har som mål att ge den bästa vården till våra patienter. Verksamhetsutveckling är en viktig del i vårt kortsiktiga och långsiktiga strategiska arbete och vi arbetar aktivt med kompetensutveckling och omvårdnadsutveckling.
Rollen som specialistsjuksköterska med kliniskt utvecklingsuppdrag innebär bland annat:
ett patientnära omvårdnadsarbete där du med din kompetens inom omvårdnad på avancerad nivå är närmast patienten nära samarbete med kollegor inom olika professioner för att säkerställa en personcentrerad och säker vård för våra patienter aktivt arbete med att öka omvårdnadskvalitén och patientsäkerheten att tillsammans med övriga specialistsjuksköterskor, Omvårdnadsledare och OVC driva kunskapsutvecklingen inom verksamheten framtagning och implementering av nya rutiner och arbetssätt att aktivt följa aktuell forskning och utveckling inom professionsområdet omvårdnad och infektionssjukvård delaktighet i introduktion av nya kollegor och handledning av sjuksköterske- och specialistsjuksköterskestudenter i samband med VIL/VFU
Som specialistsjuksköterska med kliniskt utvecklingsuppdrag arbetar du enligt Region Stockholms arbetstidsmodell och tjänsten innebär helgtjänstgöring.
Vi söker dig som
har förmåga/vilja att entusiasmera kollegor i utmaningar och arbetar kreativt och lösningsorienterat i vårt förbättringsarbete med att bedriva en god vård
har en god förståelse för hur människan tar till sig kunskap och människors olika förutsättningar
brinner för att höja omvårdnadskvalitén och håller dig uppdaterad och är öppen för ny kunskap
kan arbeta självständigt och i team med andra professioner och värnar om ett gott arbetsklimat
ser helheten och tar hänsyn till det större perspektivet och ser till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut.KvalifikationerKvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska
Erhållen examen från Specialistsjuksköterskeprogram Infektionssjukvård 60 Hp.
Meriterande:
Erfarenhet av att driva egna projekt eller utvecklingsarbete
Tidigare erfarenhet av infektionssjukvård
Om rekryteringsprocessen
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
Provanställning kan komma att tillämpas i denna rekryteringsprocess.
I samband med din ansökan behöver du bifoga CV. Istället för ett personligt brev ber vi dig besvara urvalsfrågor samt kort motivera varför du passar för rollen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Varmt välkommen med din ansökan - Tillsammans är vi Karolinska!
Inför tillsättning av befattning som innefattar vård av barn och ungdom, kontrolleras den som erbjuds tjänsten mot misstanke- och belastningsregistret. Här kan du läsa mer om rekryteringsprocessen och om vilka kontroller som utförs på Karolinska.
Som anställd på Karolinska Universitetssjukhuset kan du komma att krigsplaceras. Läs mer om vad det innebär här.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region Stockholm kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
För tillsvidaretjänster kan provanställning komma att tillämpas.
Om Karolinska Universitetssjukhuset
Vi på Karolinska Universitetssjukhuset är stolta över att vi är ett av världens främsta universitetssjukhus. Förutom vårt särskilda ansvar för den högspecialiserade vården i Stockholmsregionen är huvuduppdraget att tillsammans med Karolinska Institutet utbilda framtidens vårdanställda och bedriva världsledande forskning samtidigt som vi fortsätter vårt arbete med att utveckla vården för patientens bästa. Vi arbetar inom en rad olika områden och professioner.
Vår vision - Vi ska bota och lindra imorgon det ingen kan bota och lindra idag.
Läs gärna mer om oss på karolinska.se och följ oss på sociala medier!
Tema Akut och Reparativ Medicin
Tema Akut och Reparativ Medicin består av sex medicinska enheter (Akut, Trauma/akutkirurgi och ortopedi, Plastikkirurgi och kraniofaciala sjukdomar, Öron näsa, hals Hörsel och balans samt Transplantation). Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-07

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016), https://www.regionstockholm.se/jobb/lediga-jobb/
Box 22550 (visa karta
)
104 22 STOCKHOLM Arbetsplats
Tema Akut och Reparativ Medicin, OO Akut Reparativ Medicin Huddinge Kontakt
Narges Friberg 0725981492
9925155