Specialistsjuksköterska med intresse för verksamhetsutveckling

2026-02-17
Vill du göra skillnad för barn och ungdomar?
Hos oss på barn- och ungdomspsykiatriska kliniken Universitetssjukhuset får du chansen att påverka framtiden - varje dag.
Vi erbjuder en arbetsplats där professionell kompetens möter omtanke, och där du som sjuksköterska får utrymme att växa.
Vi är cirka 160 anställda som tillsammans utformar framtidens barnpsykiatri. Kärnverksamheten består av öppen- mellan- och slutenvård samt av flera subspecialiserade enheter. Avdelning S102 är den enda barnpsykiatriska slutenvården i Östergötland. Vi har sex vårdplatser och arbetar både med akuta insatser och planerade utredningar
Vårt erbjudande
Avdelning S102 erbjuder dig en trygg introduktion utifrån dina erfarenheter och behov.
Vi tillämpar mentorskap med kontinuerliga uppföljningar. Arbetsgruppen har handledning i grupp med legitimerad psykoterapeut samt "spegling" där man kan få kollegialt stöd i arbetet. Vidare ser vi positivt på viljan att utvecklas och goda möjligheter till vidare studier finns. I vårt arbete är samtalet och mötet mellan dig och patient det viktiga. När du arbetar på avdelning S102 får du tid för patienten och möjlighet att göra skillnad.
Vidare har du som specialistsjuksköterska hos oss möjlighet att under terminerna avsätta 20 % av din arbetstid till verksamhetsutvecklande uppgifter på avdelningen.
Publiceringsdatum2026-02-17
Som sjuksköterska på avdelning S102 arbetar du med det viktigaste som finns - våra barn och ungdomar. Du får en central roll i omvårdnadsarbetet och blir en nyckelperson i teamet.
Arbetsuppgifterna är varierande och innefattar bland annat:
• Arbetsledning och samarbete med flera professioner.
• Läkemedelshantering, provtagning och pedagogiska måltider.
• Samtal med patienter och föräldrar.
• Samverkan med boenden, myndigheter och vårdgrannar
I tillägg kommer du med specialistkunskap ha ditt eget ansvarsområde där du utbildar, inhämtar ny kunskap, ser till att riktlinjer är aktuella samt fungerar som kunskapsspridare inom ditt fält.
Arbetsgrupp
Vi är ett positivt och ambitiöst gäng bestående av läkare, sjuksköterskor, skötare, arbetsterapeut, socionom, dietist och psykolog. Tillsammans ansvarar vi för att vården håller hög kvalitet och utgår från den enskilda patientens behov.
Om dig
Du är specialistsjuksköterska inom relevant område. Övriga utbildningar inom relevanta eller närliggande områden är meriterande.
Tidigare erfarenhet inom specialistområdet är meriterande men inte ett krav. Erfarenhet relevanta eller närliggande områden är också meriterande. Du som specialistsjuksköterska behöver känna dig trygg med samtalet som verktyg och trivas i varierande arbetstempo.
Då du arbetar i ständig dialog med patienter, anhöriga, kollegor och andra verksamheter är det ett krav att du har goda kunskaper i det svenska språket i tal och skrift. Du behöver också kunna hantera olika IT-system för att kunna utföra det dagliga vårdarbetet.
För att trivas och passa in hos oss är dina personliga egenskaper viktiga. Till den här tjänsten söker vi en kollega som är trygg i sig själv, har förmåga att lyfta blicken, ta in andras perspektiv och som vågar leda andra mot ett gemensamt mål. Den som söker behöver också tycka om att jobba med relationsskapande då vi på avdelningen använder oss av oss själva som främsta redskap
Ansökan och anställning
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/322". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
(org.nr 232100-0040) Arbetsplats
Barn och ungdomspsykiatriska kliniken US
Vårdenhetschef My Bergcrona my.bergcrona@regionostergotland.se 010-1034215
9747965