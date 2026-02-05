Specialistsjuksköterska med intresse för trakeostomi och laryngektomi
Vill du utvecklas inom högspecialiserad ÖNH-vård och göra verklig skillnad för trakeotomerade och laryngektomerade patienter? Hos oss möter du ett varmt, kompetent team med patienten i centrum, samtidigt som du får vara med och vidareutveckla vårt trak-team.
Vi söker dig som är specialistsjuksköterska med erfarenhet från akut-, kirurgisk- och/eller cancervård.
Du erbjuds
en stimulerande och trygg arbetsplats med kompetenta kollegor och tydlig introduktion
kontinuerlig kompetensutveckling enligt Region Stockholms kompetensstege
möjlighet att vara drivande i utvecklingen av vårt trak-team och vår omvårdnad för trakeostomi/laryngektomi
god arbetsmiljö, nära samarbete i teamet och fina förmåner
verksamheten är förlagd dagtid, helgfria vardagar.
Självklart får du också ta del av våra generella förmåner som Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder dig.Publiceringsdatum2026-02-05Om tjänsten
Vi utreder och behandlar patienter i alla åldrar med maligna och benigna tillstånd i näsa, bihålor, mun och svalg, med särskild inriktning på tumörkirurgi inom ÖNH.
Som specialistsjuksköterska hos oss blir du en del av ett nav för rådgivning och stöd till kollegor och patienter kring luftvägsvård. Du medverkar också i förbättringsarbete, framtagning av riktlinjer och de utbildningar som trakeostomi-sjuksköterskegruppen håller.
I uppdraget ingår även arbete som mottagningssjuksköterska med sedvanliga mottagningsuppgifter så som:
information om vårdplan och kommande steg i behandling
inskrivning inför operation
assistera vid polikliniska ingrepp och mottagningsbesök
stöd till patienter och närstående vid krisreaktion
telefonrådgivning via TeleQ och Alltid öppet och samordning med andra professioner.
Vi dokumenterar i journalsystemet Take Care.
Du ingår i ett välfungerande team med mottagningssjuksköterskor, kontaktsjuksköterskor, operationsplanerare, läkare, undersköterskor och trakeostomisjuksköterskor. Arbetsmiljön präglas av samarbete, hög patientsäkerhet, lärande och ett lösningsorienterat klimat med omväxlande arbetsuppgifter och tempo. Du erbjuds kollegialt stöd, handledning och möjlighet att påverka arbetssätt och rutiner.
Vi söker dig som
är trygg i din yrkesroll, engagerad och har patienten i fokus
är ansvarstagande, lösningsorienterad och har god samarbetsförmåga
kommunicerar tydligt, lyssnar in och behåller ett realistiskt perspektiv
är flexibel, självständig och trivs med både teamarbete och utvecklingsprojekt
har ett pedagogiskt och coachande förhållningsätt. Är trygg i att genomföra både individuella genomgångar och grupputbildningar (egenvård, skötsel, säkerhet, larm- och åtgärdsplaner) och anpassar innehåll efter mottagarens behov. KvalifikationerKvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning inom onkologi, intensivvård, kirurgisk omvårdnad eller akutsjukvård
Minst 5 års erfarenhet från akutvård, kirurgisk vård och/eller cancervård
Handledarutbildning 7,5hp
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Meriterande:
Erfarenhet inom öron-, näs- och halsvård
Erfarenhet av trakeotomerade/laryngektomerade patienter
Mottagningsarbete och telefonrådgivning (TeleQ)
Om rekryteringsprocessen
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
I samband med din ansökan behöver du bifoga CV. Istället för ett personligt brev ber vi dig besvara urvalsfrågor samt kort motivera varför du passar för rollen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Varmt välkommen med din ansökan - Tillsammans är vi Karolinska!
Inför tillsättning av befattning som innefattar vård av barn och ungdom, kontrolleras den som erbjuds tjänsten mot misstanke- och belastningsregistret. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/rekrytering-pa-karolinska/
Som anställd på Karolinska Universitetssjukhuset kan du komma att krigsplaceras. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/var-arbetsplats/totalforsvarsplikt-allman-tjansteplikt-och-krigsplaceringar-pa-karolinska-universitetssjukhuset/
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region Stockholm kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
För tillsvidaretjänster kan provanställning komma att tillämpas.
Om Karolinska Universitetssjukhuset
Vi på Karolinska Universitetssjukhuset är stolta över att vi är ett av världens främsta universitetssjukhus. Förutom vårt särskilda ansvar för den högspecialiserade vården i Stockholmsregionen är huvuduppdraget att tillsammans med Karolinska Institutet utbilda framtidens vårdanställda och bedriva världsledande forskning samtidigt som vi fortsätter vårt arbete med att utveckla vården för patientens bästa. Vi arbetar inom en rad olika områden och professioner.
Vår vision - Vi ska bota och lindra imorgon det ingen kan bota och lindra idag.
Läs gärna mer om oss på https://www.karolinska.se/
Tema Cancer
Tema Cancer är ett av de största områdena inom sjukhuset. Vi utreder, behandlar och vårdar patienter med någon form av malign tumörsjukdom samt benign hematologi och koagulationssjukdomar.https://www.karolinska.se/om-oss/teman-och-funktioner/tema-cancer/
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
