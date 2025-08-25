Specialistsjuksköterska med inriktning psykiatri
Sjuksköterskejobb / Haninge
2025-08-25
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Haninge Kommun i Haninge
, Stockholm
eller i hela Sverige
Har du idéer för framtiden och drivs du av utmaningar? I Haninge får du utvecklas tillsammans med trygga kollegor som vill göra skillnad redan idag. Just nu pågår ett av de mest ambitiösa förändringsarbetena i vår kommuns historia. Vi bygger en ny stad, cirka 20 minuter från Söder. Följ med på vår resa.
Välkommen att utvecklas med oss
Vi är en del av socialförvaltningen och äldreförvaltningen som nu rustar för att skapa framtidens socialtjänst.
Vi har sedan 1 januari 2024 en målgruppsanpassad organisation som stödjer ett processbaserat arbetssätt. Förvaltningens kärnverksamhet är indelad i tre verksamhetsområden; individ- och familjeomsorg, funktionshinderomsorg och äldreomsorg. Verksamhetsområde funktionshinderomsorg är indelat i tre områden: Funktionsstöd förebyggande och myndighet, Boende och hälso- och sjukvård och Sysselsättning, stöd i hemmet och stöd till barn. Funktionshinderomsorgens helhetsansvar med både myndighetsutövning och utförare ger goda samverkansvinster, kortare och enklare beslutsvägar samt en möjlighet att enkelt "ställa om" utifrån behov hos målgruppen.
Vill du arbeta i en dynamisk och idérik miljö där teamwork står i fokus? Område Boende och hälso- och sjukvård svarar för driften av 23 LSS-bostäder i kommunal regi samt för hälso- och sjukvårdande insatser inom socialnämndens ansvarsområde. Teamet för Stöd och Hälsa har det medicinska ansvaret för särskilda boenden och dagliga verksamheter enligt LSS samt särskilda boenden inom Socialpsykiatri. Teamet består av verksamhetschef, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, samt undersköterska och vi söker nu vassa kollegor till vårt team. Vill du vara med på vår resa och ta vår verksamhet till nästa nivå?
Ditt uppdrag
Uppdraget innebär att du ansvarar för hälso- och sjukvårdsinsatser på LSS-boenden, dagliga verksamheter och socialpsykiatriboenden. Du har stora möjligheter och samtidigt ett stort ansvar att påverka ditt eget arbete gentemot denna varierande målgrupp. Arbetsuppgifterna kan till exempel bestå av att bedöma hälsostatus, ta prover, ge injektioner, genomföra såromläggning, förskriva inkontinenshjälpmedel, sätta kateter eller att ansvara för läkemedel. Arbetsuppgifterna innefattar också handledning och utbildning av omvårdnadspersonal i hälso- och sjukvårdsfrågor.
Som person är du ansvarstagande, självgående och kan anpassa ditt arbetssätt efter situation. Du har ett engagemang för arbete med målgruppen och du förstår vikten av att kunna skapa och upprätthålla goda relationer till patienter, närstående och kollegor. Du bidrar aktivt till kvalitetsutveckling inom ditt område och samverkar med såväl vårdaktörer inom regionen som med andra samverkanspartners. Vi genomgår just nu en resa mot ökad digitalisering och ser därför att du behöver ha en digital kompetens och ett intresse för att implementera nya lösningar.
Det här söker vi hos dig
- Du är legitimerad sjuksköterska och specialistsjuksköterska med inriktning psykologi med flerårig yrkeserfarenhet
- Du har erfarenhet av att arbeta med kognitiva hjälpmedel
- Du tycker om att arbeta i team och är positiv till förändring och utvecklingsarbete
- Du har en mycket god kommunikativ förmåga, såväl i möten med människor som i skrift
- Du är initiativtagande, flexibel och ser möjligheter framför hinder
- Du har ett empatiskt och fördomsfritt synsätt
- Du innehar B-körkort och känner dig bekväm att köra bil i tjänsten
- Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med personer med funktionsvariationer och/eller psykiatrisk diagnos i öppenvård
- Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med äldre personer och åldrandets sjukdomar
- Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete kring hjälpmedel eller stöd kring kost och aktiviteter
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Det här kan vi erbjuda dig
Ett utvecklande och spännande arbete som engagerar och utmanar, tillsammans med kunniga kollegor. Vi har fri tillgång till gym i kommunhuset, friskvårdsbidrag och möjlighet till semesterväxling.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Har du några frågor, kontakta: Simone Steffen- Verksamhetschef 08-606 73 88
Vi erbjuder ett omväxlande arbete i ett team som arbetar med gemensamma uppdrag och är en resurs för varandra. Till ditt stöd har du inom kommunen tillgång till MAS och andra samarbetspartners. Vi erbjuder goda förutsättningar för vidareutveckling och ett modernt arbetssätt med säkrade digitala system.
Vi sitter i ljusa trevliga kontorslokaler med närhet till köpcentrum, restauranger, naturområde med bad, skid- och löpspår, samt till Handens pendeltågstation, endast 20 minuter från T-centralen.
Arbetstid: förlagd enbart på vardagar mellan 8-17.
Välkommen med din ansökan!
I den här rekryteringen har vi redan gjort våra val av annonskanaler och samarbetspartners. Vi undanber oss vänligt men bestämt all form av hjälp med rekryteringen från utomstående aktörer.
Haninge kommun ser mångfald som en styrka och välkomnar alla sökande. Vår kompetensbaserade rekryteringsmetodik syftar till att fokusera på individens kompetens och därigenom även motverka diskriminering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-14
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/500". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Haninge kommun
(org.nr 212000-0084) Arbetsplats
Social- och äldreförvaltningen, Funktionshindersomsorg, hälso- och sjukvård Kontakt
Simone Steffen 08-6067000 Jobbnummer
9473872