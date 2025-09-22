Specialistsjuksköterska med erfarenhet av intensivvård Sökes!
2025-09-22
UPPDRAG & PERIOD
Health Connect erbjuder Välbetalda uppdrag med schyssta, förmånliga villkor!
Söker en specialistsjuksköterska med erfarenhet av intensivvård.
Period: Omgående - 2025-12-31
Omfattning: 100%Publiceringsdatum2025-09-22Kvalifikationer
Specialistsjuksköterska Intensivvård med minst 2 års arbetslivserfarenhet.Om företaget
Health Connect är ett bemanningsföretag med säte i Göteborg. Vi erbjuder en stor bredd av uppdrag över hela landet. När du arbetar genom Health Connect kan du förvänta dig:
Konkurrenskraftig lön
Resor och boende ( i de fall du önskar arbeta på annan ort är vi behjälpliga med att ordna resa och boende)
Tjänstepension enligt ITP, Försäkringar
Hög servicenivå av erfarna konsultchefer
Konsultträffar Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
