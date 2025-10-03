Specialistsjuksköterska inom intensivvård till IVA
2025-10-03
Är du intensivvårdssjuksköterska och vill arbeta i ett team av specialister och högutbildade kollegor? Vi söker nu en engagerad sjuksköterska till Intensiven på Huddinge, där du får ett stimulerande och varierande arbete med möjlighet att både bredda och fördjupa dina kunskaper inom intensivvård!
Du erbjuds
möjlighet att arbeta med högkvalitativ och innovativ vård i framkant
en kunskapsintensiv miljö där du har möjlighet att utveckla dig själv och göra skillnad
en organisation som värdesätter vi kollegialitet, teamarbete och processarbete med patient i fokus.
Vi tror på öppenhet, transparens och starkt samarbete inom teamet
personlig introduktion som anpassas efter dina individuella kunskaper och behov, samt mentorsstöd från erfarna omvårdnadsexperter nära dig och patienten
flera interna utbildningstillfällen per år, fortlöpande scenarioträning, A-HLR-utbildning samt möjlighet till reflektionstillfällen
Självklart får du också ta del av våra generella förmåner som Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder dig.
Intensivvården i Huddinge utgör en del av Funktion Perioperativ Medicin och Intensivvård (PMI). I våra funktionella lokaler vårdar vi patienter i alla åldrar, även mycket små barn.
Som intensivvårdssjuksköterska hos oss vårdar du patienter med avancerade hematologiska, hepatologiska och kardiologiska tillstånd samt komplicerade infektionstillstånd. Vi vårdar även ett stort flöde av patienter som har genomgått övre gastrokirurgi och hanterar hela Stockholms akuta ÖNH-flöde. Dessutom bedriver vi mycket avancerad barnintensivvård efter levertransplantationer, vilket är ett av våra nationella högspecialiserade vårduppdrag. Ett annat nationellt högspecialiserat vårduppdrag som vi har är högrisksmittor där vi samarbetar med infektionskliniken.
Eftersom vi är ett universitetssjukhus och utbildning är ett av våra uppdrag, kommer du i din roll att på olika sätt handleda och utbilda studenter och kollegor. Vi har en modell för verksamhetsförlagd utbildning där vi arbetar strukturerat med handledning av interprofessionella team.
Det finns möjlighet att ingå i tvärprofessionella utvecklingsteam tillsammans med läkare, sjuksköterskor och undersköterskor med fokus på att förbättra omvårdnaden inom områden som respiration, smärta och barn.
Vid nattarbete tillämpar vi ett avtal där 32,20 timmar/vecka räknas som heltid, samt en fördubblad OB-ersättning under timmarna 22:00-06:00 och kvarstannandebonus. Detta innebär 40 timmar extra i tidsbanken som kan tas ut i ledighet, lön eller pensionsavsättning om man jobbar i mer än ett år. Innan övergång till nattarbete börjar du arbeta dag- och kvällspass under minst tre månader. På så sätt hinner du lära känna både kollegor, patienter och verksamhetens rutiner.
Vi söker dig som
arbetar bra i team och har en god kommunikation
är lugn, stabil och kontrollerad i stressade situationer
har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och kan snabbt ändra ditt synsätt samt förhållningssätt
visar respekt för patienten och ger säker vård som präglas av öppenhet och kvalitet.
Inom vår verksamhet behöver du även kunna hantera situationer där patienter och anhöriga är i kris, därför är det viktigt att du bemöter alla patienter och anhöriga med respekt och empati.
Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet.KvalifikationerKvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning inom intensivvård.
Om rekryteringsprocessen
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
I samband med din ansökan behöver du bifoga CV. Istället för ett personligt brev ber vi dig besvara urvalsfrågor samt kort motivera varför du passar för rollen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Ring gärna till Kristina Kullman 08-123 80939 eller Helene Widlund 08-123 83122 för att höra mer om hur det är att jobba hos oss.
Varmt välkommen med din ansökan - Tillsammans är vi Karolinska!
Funktion Perioperativ Medicin och Intensivvård
Funktion Perioperativ Medicin och Intensivvård är sjukhusets samlade resurs för anestesi, operation, pre- och postoperativ vård samt intensivvård för vuxna. Vi ansvarar också för tryckkammare (HBO), högspecialiserad smärtvård och de steriltekniska enheterna. https://www.karolinska.se/om-oss/teman-och-funktioner/Funktion-Perioperativ-Medicin-och-Intensivvard/
Sista dag att ansöka är 2025-10-24
Medicinsk Enhet Intensivvård och Thoraxoperation, Huddinge Kontakt
