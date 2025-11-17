Specialistsjuksköterska Inom Intensivvård Till Ecmo Centrum
2025-11-17
Vill du vara med och rädda liv på de allra sjukaste patienterna? Hos oss får du chansen att sätta alla dina kunskaper och förmågor på prov.
Här arbetar vi med livräddande behandling av patienter i livshotande hjärt- och lungsvikt med hjälp av banbrytande teknologi. Är du en driven specialistsjuksköterska som brinner för att jobba med de mest kritiska patientfallen på högsta vårdnivå? Är du samtidigt en lagspelare med ett stort hjärta för patienter och kollegor? Då är detta din chans att bli en del av en av världens mest spännande arbetsplatser!
Du erbjuds
ett meningsfullt arbete i ett dynamiskt team som räddar liv varje dag
en gedigen introduktion med minst 12 veckors inskolning, ledd av våra erfarna och engagerade kollegor
kontinuerlig kompetensutveckling med praktisk träning var femte vecka, föreläsningar och internationella samarbeten med ECMO-center i Europa
innovativ miljö där vi strävar efter ständig förbättring och ger dig verktygen att växa i din roll.
Självklart får du också ta del av våra generella förmåner som Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder dig.Publiceringsdatum2025-11-17Om tjänsten
Som intensivvårdssjuksköterska på ECMO Centrum blir du en del av ett sammansvetsat och tvärprofessionellt team som arbetar med högteknologisk vård av svårt sjuka patienter. Vi hanterar allt från nyfödda till vuxna, både nationellt och internationellt. Med hjälp av en modifierad hjärtlungmaskin syresätter vi blodet utanför kroppen och ger våra patienter en ny chans till livet. Vid ECMO centrum finns även ITC (Intensivvårds Transport centrum), där vi utför avancerade transporter av svårt sjuka patienter inom Sverige och internationellt.
Som en del av ITC bemannar vi:
ECMO-transporter - livräddande transporter med den högsta medicinska kompetensen.
IVA-transporter - högspecialiserade transportuppdrag.
NRP-uppdrag (Normoterm Reperfusion) - banbrytande transportuppdrag som utmanar och utvecklar din kompetens.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att bestå av att:
bedriva avancerad intensivvård och omvårdnad på ECMO centrum
arbeta i ett interprofessionellt team med fokus på samarbete och delaktighet
delta i utvecklingen av ECMO-centrum och säkerställa att patienten alltid är i fokus.
Läs gärna mer om oss här.
Vårt team kännetecknas av högt i tak, samarbete och Karolinskas värdeord: Ansvar, Medmänsklighet och Helhetssyn.
Vi söker dig som
har en vilja att utvecklas i ett av världens mest avancerade vårdområden och som framför allt är en lagspelare med ett stort engagemang för patientens bästa
är trygg, stabil, och med självinsikt hanterar relationer professionellt och anpassar dig till situationen
arbetar bra med andra människor, kommunicerar och har ett lösningsfokuserat förhållningssätt.
har mod att agera och har förtroende för din egen yrkesmässiga förmåga
förstår de fackmässiga aspekterna av arbetet särskilt väl. Du underhåller kontinuerligt din specialistkunskap och är en kunskapsresurs för andra
har lätt att anpassa dig till ändrade omständigheter, kan snabbt ändra synsätt och förhållningssätt samt ser möjligheter i förändringar.KvalifikationerKvalifikationer
Specialistsjuksköterska inom intensivvård
Erfarenhet av att arbeta i interprofessionella team
Goda kunskaper i svenska och engelska
Meriterande:
Minst två års erfarenhet av intensivvård eller akutverksamhet
Om rekryteringsprocessen
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
I samband med din ansökan behöver du bifoga CV. Istället för ett personligt brev ber vi dig besvara urvalsfrågor samt kort motivera varför du passar för rollen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Provanställning kan tillämpas.
Välkommen med din ansökan - Tillsammans är vi Karolinska!
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/6720". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016) Arbetsplats
Karolinska Universitetssjukhuset, Funktion Barn Pmi, Ecmo Centrum Kontakt
Henrik Bucht 0724-641294 Jobbnummer
9606771