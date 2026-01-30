Specialistsjuksköterska inom intensivvård eller anestesi
Följ patienten på vägen tillbaka till livet - bli en del av Remeo-teamet!
Vi är redo att ta emot fler patienter, och behöver därför fler engagerade kollegor som vill arbeta med högspecialiserad vård och rehabilitering.
Vi söker dig som är specialistsjuksköterska inom intensivvård eller anestesi och som vill göra verklig skillnad för patienter med behov av lång IVA-vård.
Just nu erbjuder vi sign on-bonus på upp till 30 000 kr!
Om Remeo
Vi är ett litet sjukhus som erbjuder en unik vårdform i Sverige - intensivvårdsrehabilitering utanför den traditionella sjukhusmiljön. Sedan starten 2013 har Remeo utvecklats till ett kompetenscentrum för intensivvårdsrehabilitering där våra patienter har långvarig kritisk sjukdom som en gemensam nämnare. Vi tar emot patienter från hela landet och har sedan start samlat på oss en unik kompetens inom området med särskilt fokus på andningsrehabilitering. Hos oss vårdas också patienter som har behov av dialys i kombination med rehabilitering. Vi deltar även i vårdkedjan för nationell högspecialiserad vård för ryggmärgsskador.
Vad gör Remeo unikt?
Remeo erbjuder patienter med långvarigt behov av intensivvård, en lugnare vårdmiljö i kombination med rehabilitering. Samtidigt medverkar vi till att frigöra platser på sjukhusens intensivvårdsavdelningar.
Vi kombinerar högteknologisk kompetens med rehabilitering från dag ett. Varje patient får en individuell vårdplan och den tid för träning de behöver för att utifrån sina individuella förutsättningar hitta vägen tillbaka till livet.
Vi arbetar i multiprofessionella vårdteam där sjuksköterskor, undersköterskor, läkare, specialistsjuksköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, logopeder m fl, bidrar med sina kompetenser för att skapa en trygg och säker vård.
Vi arbetar aktivt med utvecklings- och förbättringsarbete, med korta beslutsvägar. Alla resurser finns nära tillhands och vi känner alla igen varandra.
Vår gemenskap är en viktig del av vår vårdmodell, tillsammans bryter vi ny mark inom intensivvårdsrehabilitering.
Vår miljö
Kliniken ligger i natursköna Stora Sköndal vid Drevviken, och har idag plats för 14 patienter. Alla patienter vårdas i enkelrum i fräscha lokaler anpassade för modern intensivvårdsrehabilitering. Det finns gott om plats för träning, utevistelse i vår fina trädgård och goda möjligheter till närståendekontakt.
Rollen som specialistsjuksköterska på Remeo
Du arbetar med avancerad medicinteknisk utrustning för patienter med komplexa och intensivvårdsnära behov.
Du vårdar patienter med varierande behov av andningsstöd vilket omfattar både invasiv och noninvasiv ventilation.
Du vårdar patienter med fortsatt behov av dialysbehandling i kombination med intensivvårdsrehabilitering.
Du ingår i ett multiprofessionellt team tillsammans med många erfarna kollegor där du bidrar med din erfarenhet från intensivvården och stöttar och handleder kollegor i vardagen.
Du har regelbundet rollen som vårdledare under jourtid och är då den med högst kompetens i huset med beredskap för akuta situationer eller försämrad patient. Läkare finns alltid i hemmet med 30 minuter inställelsetid.
Eftersom du som specialistsjuksköterskorna på Remeo ofta har en arbetsledande roll, erbjuder vi fortlöpande ledarskapsutbildning enligt konceptet "Att leda utan att vara chef".
Det finns goda möjligheter till utökat ansvar, t ex som weaningsjuksköterska i urträningsprocessen eller att bidra till utbildningsinsatser internt och externt.
Vad mer kan vi erbjuda?
En närvarande ledning och tillgängliga chefer som också delvis arbetar kliniskt
En lärande miljö med handledning och reflektion i vardagen
Individanpassad introduktion och kontinuerlig kompetensutveckling
Önskeschema och arbetstidsförkortning, t ex 32 tim/vecka vid treskift
Konkurrenskraftiga löner och förmåner - bl.a. 50 % högre OB än kollektivavtalet och extra nattillägg
Kollektivavtal och tjänstepension ITP1
Friskvårdsbidrag och förmånscykel
Bra möjlighet till parkering
Du har legitimation som sjuksköterska med specialistutbildning inom intensivvård eller anestesi
Du har minst 3 års erfarenhet som specialistsjuksköterska
Du är trygg i din yrkesroll, engagerad och prestigelös
Du har lätt för att samarbeta, och du trivs med att stödja och undervisa kollegor
Anställning och ansökan
Tillsvidareanställning, med tillträde enligt överenskommelse
Vi erbjuder flera arbetstidsmodeller med två eller treskift
Du kan ansöka med eller utan CV - vi hanterar ansökningar löpande
Nyfiken? Hör av dig eller skicka in din ansökan direkt! Kom gärna och hospitera!
Kontaktuppgifter
Omvårdnadschef Camilla Bjerkensjö: 070-847 22 70, camilla.bjerkensjo@remeo.se
Fackliga kontaktpersoner (Vårdförbundet): Katarina Wittefeldt, katarina.wittefeldt@remeo.se
och Jacqueline Olivera, jacqueline.olivera@remeo.se Så ansöker du
