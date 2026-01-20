Specialistsjuksköterska inom intensivvård/anestesisjukvård till operationsm
Centraloperation i Hudiksvall innefattar enheterna operationsmottagning/UVA, anestesi, operation samt sterilcentral. Vi utför dygnet runt såväl planerade som akuta åtgärder inom anestesi- och operationssjukvård. Tillsammans ger vi service till samtliga verksamheter vid Hudiksvalls sjukhus.
Vi söker nu en sjuksköterska med vidareutbildning inom anestesi eller intensivvård till operationsmottagning och UVA.Publiceringsdatum2026-01-20Arbetsuppgifter
Hos oss blir du en del av ett tvärprofessionellt team med hög kompetens och stort engagemang. Som specialistsjuksköterska erbjuds du ett omväxlande och stimulerande arbete där samarbete, kvalitet och patientens bästa alltid står i fokus. Vi värdesätter delaktighet, ansvar och möjligheten till kontinuerlig utveckling i ditt yrkesutövande. Arbetstiden är förlagd måndag-fredag dag och kväll.
Som specialistsjuksköterska hos oss kommer du bland annat att arbeta med
• pre- och postoperativ vård
• att säkerställa och handha den, för enheten, medicintekniska utrustningen
• att iordningsställa och administrera läkemedel utifrån generella direktiv eller specifika ordinationer.
Vi erbjuder dig
• introduktion utifrån dina kunskaper och erfarenheter
• omväxlande arbete mot olika specialiteter och goda utvecklingsmöjligheter.
Läs mer här om våra olika förmåner: https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dinaformaner/Kvalifikationer
Vi söker dig som är initiativtagande, flexibel och har en helhetssyn i ditt arbete. Du ska även ha en god samarbetsförmåga. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet och vi ser mångfald som en styrka. Vi ser gärna att du delar vår värdegrund:
• Professionalism och ansvar.
• Respekt och ödmjukhet.
• Öppenhet och ärlighet.
I rollen som specialistsjuksköterska ska du
• vara legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård samt en vidareutbildning inom anestesi eller intensivvård
• ha språkkunskap i svenska lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala, det kan också innebära godkänt betyg i Svenska 3 alternativt godkänt betyg i Svenska som andraspråk 3, eller godkänt resultat på kurs i Svenska för utomnordiska studenter motsvarande 60 hpt.
För den här tjänsten är det meriterande om du har yrkeserfarenhet inom området.
I den här rekryteringen ber vi dig att inte skicka in ett personligt brev. I stället får du besvara urvalsfrågor som hjälper oss att bedöma alla sökande på ett mer likvärdigt och rättvist sätt. Det gör vår rekryteringsprocess både enklare och mer transparent för dig som söker.
ÖVRIGT
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
Hälso- och sjukvårdsnämndförvaltningens cirka 6500 medarbetare arbetar tillsammans för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Genom att tillhandahålla god och nära vård i hela länet lägger vi grunden för ett starkt och friskt Gävleborg.
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15
