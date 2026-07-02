Specialistsjuksköterska inom barn och ungdom till barndiabetesmottagning
Region Stockholm / Sjuksköterskejobb / Huddinge Visa alla sjuksköterskejobb i Huddinge
2026-07-02
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Brinner du för att arbeta med barn och ungdomar inom diabetesvård? Vill du ha en varierad tjänst med arbetstid förlagd måndag till fredag där patientbesök, utbildning och teknikutveckling är en del av vardagen? Då kan du vara den vi söker till barndiabetesmottagningen vid Astrid Lindgrens barnsjukhus i Huddinge/Albatross.
Du erbjuds
individuellt anpassad inskolning av sjuksköterskans alla funktioner på mottagningen
möjlighet att ingå i ett högspecialiserat team bestående av sjuksköterskor, läkare, dietister, kurator och undersköterska
kontinuerlig kompetensutveckling som följer den snabba teknikutvecklingen inom diabetessjukvården för barn och ungdomar
arbetstid förlagd måndag till fredag.
Självklart får du också ta del av våra generella förmåner som Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder dig.Publiceringsdatum2026-07-02Om tjänsten
Hos oss kommer du att arbeta på barndiabetes- och barnendokrinmottagningen inom det högspecialiserade barnmedicinflödet på Tema Barn, Astrid Lindgrens barnsjukhus i Huddinge. Som specialistsjuksköterska på mottagningen har du en självständig roll med olika ansvarsområden. En av dina uppgifter är att genomföra enskilda patientbesök, där du tillsammans med patienten sätter mål och planerar besöket för att stödja deras egenvård. Du kommer även att hålla utbildningssessioner för både barn/ungdomar och deras föräldrar, samt förskole- och skolpersonal, från sjukdomsdebut och framåt.
En annan del av din roll är att samarbeta med representanter från insulinpumpsföretag för att starta insulinpumpar. Här kommer du att vara ansvarig för att förskriva, planera och delta i dessa starter. Insulinpumpar startas regelbundet under året, vilket ger dig möjlighet att fördjupa dina kunskaper om de olika pumparna. Dessutom ingår rådgivning via telefon och Alltid Öppet som en del av ditt ansvarsområde.
Viss helgtjänstgöring inom slutenvården kan förekomma i tjänsten.
Vi söker dig som
är flexibel och trivs i en föränderlig miljö där du kan anpassa ditt arbetssätt efter patienternas behov
samarbetar väl med kollegor, patienter och externa aktörer
har pedagogisk insikt och förmåga att förmedla information på ett tydligt och anpassat sätt till barn, ungdomar och vårdnadshavare
arbetar strukturerat och planerar, organiserar samt följer upp ditt arbete på ett noggrant och självständigt sätt.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet för tjänsten.KvalifikationerKvalifikationer
svensk sjuksköterskelegitimation
minst tre års yrkeserfarenhet
Meriterande:
specialistutbildning inom barn och ungdom
erfarenhet av diabetesvård
erfarenhet från arbete inom öppenvården
Om rekryteringsprocessen
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
I samband med din ansökan behöver du bifoga CV. Istället för ett personligt brev ber vi dig besvara urvalsfrågor samt kort motivera varför du passar för rollen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Varmt välkommen med din ansökan – Tillsammans är vi Karolinska!
Inför tillsättning av befattning som innefattar vård av barn och ungdom, kontrolleras den som erbjuds tjänsten mot misstanke- och belastningsregistret. Här kan du läsa mer om rekryteringsprocessen och om vilka kontroller som utförs på Karolinska.
Som anställd på Karolinska Universitetssjukhuset kan du komma att krigsplaceras. Läs mer om vad det innebär här.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region Stockholm kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef om du blir aktuell för anställning.
För tillsvidaretjänster kan provanställning komma att tillämpas.
Om Karolinska Universitetssjukhuset
Vi på Karolinska Universitetssjukhuset är stolta över att vi är ett av världens främsta universitetssjukhus. Förutom vårt särskilda ansvar för den högspecialiserade vården i Stockholmsregionen är huvuduppdraget att tillsammans med Karolinska Institutet utbilda framtidens vårdanställda och bedriva världsledande forskning samtidigt som vi fortsätter vårt arbete med att utveckla vården för patientens bästa. Vi arbetar inom en rad olika områden och professioner.
Du kan läsa mer om vårt uppdrag inom vård, forskning och utbildning här.
Vår vision - Vi ska bota och lindra imorgon det ingen kan bota och lindra idag.
Läs gärna mer om oss på karolinska.se och följ oss på sociala medier!
Tema Barn- Astrid Lindgrens Barnsjukhus
Till Tema Barn - Astrid Lindgrens Barnsjukhus kommer neonatala barn och svårt sjuka barn med kroniska sjukdomar, medfödda missbildningar och olika akuta tillstånd, från hela landet.
Här kan du läsa mer om oss.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
Läs mer om hur det är att jobba hos oss i Region Stockholm Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016), https://www.regionstockholm.se/jobb/lediga-jobb/
Box 22550 (visa karta
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104 22 STOCKHOLM Arbetsplats
Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Omvårdnadsområde Högspecialiserad barnmedicin Kontakt
Omvårdnadschef
Karin Skillner Cosic karin.skillner-cosic@regionstockholm.se 0700038988 Jobbnummer
9989858