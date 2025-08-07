Specialistsjuksköterska i psykiatri till BUP Globen
Region Stockholm / Sjuksköterskejobb / Stockholm Visa alla sjuksköterskejobb i Stockholm
2025-08-07
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Stockholm i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Vill du vara del i en verksamhet som gör skillnad för barn och ungdomar? BUP Globen söker en specialistsjuksköterska, inom psykiatri, som tillsammans med övriga medarbetare på mottagningen arbetar för att ge våra patienter den bästa tänkbara vården.
BUP Globen är en specialiserad barnpsykiatrisk öppenvårdsmottagning för barn och ungdomar i åldern 0-17 år och deras familjer. Vi är en del av BUP Sektion Specialiserad öppenvård som har i uppdrag att bedöma, utreda och behandla patienter med svår psykiatrisk problematik. Under år 2025 fortsätter BUP Stockholms arbete mot en ökad specialisering för att fortsatt möta patienters behov av specialiserad barn- och ungdomspsykiatrisk vård. BUP Globen planeras att utöver specialisering för de största tillstånden som ångest och depression, få ett större uppdrag avseende erbjuda traumafokuserad kbt.
Mottagningen ligger centralt i Globen-området med några minuters gångväg till två tunnelbanestationer. Här arbetar psykologer, kuratorer, läkare, sjuksköterskor, arbetsterapeut, administrativ personal och enhetschef. Personalgruppen har en bra åldersspridning och stor erfarenhet av barn- och ungdomspsykiatrisk behandling. Enheten för döva och hörselskadade är också knuten till BUP Globen. Det är ett länsövergripande barn- och ungdomspsykiatriskt team som använder teckenspråk i sin kommunikation med familjerna.Publiceringsdatum2025-08-07Dina arbetsuppgifter
Som sjuksköterska kommer du att arbeta självständigt i olika typer av uppföljningar med barn, ungdomar och deras vårdnadshavare. Du får också att arbeta med läkemedelsbehandling, registrera mätvärden, suicidriskbedömningar och krisplaner. I arbetsuppgifterna ingår också att samverka såväl internt som externt och ha ett nära samarbete med sjuksköterskekollegor, läkare och andra professioner på enheten. Vi använder journalsystem TakeCare.Kvalifikationer
Du som söker ska vara legitimerad sjuksköterska, med specialistutbildning inriktning psykiatri. Erfarenhet av psykiatrisk öppenvård och/eller erfarenhet av arbete med barn och ungdomar är meriterande.Dina personliga egenskaper
Som person är du trygg och stabil och har god samarbetsförmåga. För att lyckas i rollen är du också strukturerad, tydlig och flexibel. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
BUP Stockholm skapar goda förutsättningar för att du ska utvecklas och bli riktigt bra inom din profession. Som medarbetare har du förmåner såsom fri öppensjukvård, extra ersättning vid föräldraledighet, möjlighet till löneväxling, tjänstepension samt försäkringar. Vi erbjuder också flexibla arbetstider samt friskvårdsersättning (5.000 kr per år).
Anställningsform
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Tillträde snarast, efter överenskommelse.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Övrig information
Intervjuer kan ske löpande under anställningstiden.
Vi ser fram emot din ansökan!Om företaget
BUP Globen är en del av BUP Stockholm. Barn- och ungdomspsykiatrin i Stockholm (BUP) erbjuder specialiserad psykiatrisk vård för barn och ungdomar under 18 år inom Stockholms län. Vi är en del av Stockholms läns sjukvårdsområde som är en vårdgivare inom Region Stockholm. Tillsammans är vi inom BUP drygt 1 200 anställda som varje år möter över 22 000 barn, ungdomar och deras familjer.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt gällande riktlinje.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.https://www.regionstockholm.se/jobb Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/4812". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016) Arbetsplats
Stockholms läns sjukvårdsområde, BUP Stockholm, BUP Globen Kontakt
Sarah-Sophia Tyborn, enhetschef 070-3145872. Jobbnummer
9449299