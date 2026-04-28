Specialistsjuksköterska i psykiatri / legitimerad sjuksköterska
Affecta Psykiatrimottagning söker Specialistsjuksköterska i psykiatri / legitimerad sjuksköterska
Affecta Psykiatri är en del av Equra, en växande specialistkoncern inom psykiatri, neuropsykiatri och barnmedicin - byggd på övertygelsen att hög kvalitet och god tillgänglighet ska gå hand i hand. Genom att samla specialistmottagningar över hela landet skapar vi vård som är trygg, personcentrerad och baserad på både kompetens och omtanke.
Med cirka 200 medarbetare på 16 mottagningar driver Equra ett vårderbjudande där varje patient möts av struktur, professionalism och ett engagemang som märks i både resultat och bemötande. Vi arbetar aktivt med utveckling, följer upp våra insatser och skapar förutsättningar för våra medarbetare att leverera vård av högsta kvalitet.
Equra finns till för att göra specialiserad vård lättare att nå och bättre anpassad efter varje individ - och för att ge både patienter och medarbetare en trygg plats att växa.
Din nya arbetsplats
Affecta är en privat specialistpsykiatrisk öppenvårdsmottagning med avtal med Region Halland inom det specialiserade vårdvalet. Vi möter främst patienter med återkommande och svårbehandlad depression, bipolär sjukdom samt ADHD/ADD.
Hos oss arbetar du i ett erfaret och engagerat team med hög kompetens och ett starkt patientfokus. Vi erbjuder en strukturerad och välfungerande verksamhet med korta beslutsvägar, nära ledarskap och en arbetsmiljö där kvalitet, samarbete och utveckling står i centrum.
Att arbeta som sjuksköterska hos oss
Som sjuksköterska hos oss arbetar du både självständigt och i nära samarbete med det medicinska teamet. Rollen är varierad och innefattar psykiatrisk omvårdnad med fokus på kvalitet, kontinuitet och patientens behov.
Dina arbetsuppgifter inkluderar bland annat:
• Stödjande och hälsofrämjande samtal
• Medicinuppföljningar och behandlingsuppföljning
• Telefonrådgivning samt hantering av ärenden via 1177 och Life Care
• Samordning och uppföljning av patientinsatser
• Handledning av studenter
Om dig
Vi söker dig som:
• Är legitimerad sjuksköterska, gärna med specialistutbildning i psykiatri
• Har minst två års erfarenhet som sjuksköterska
• Har erfarenhet av psykiatrisk öppenvård
• Är trygg i din yrkesroll och har förmåga att arbeta självständigt
• Är empatisk, stabil och flexibel i ditt arbetssätt
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och söker dig som bidrar till ett gott samarbete och en positiv arbetsmiljö.
Hos oss får du
• En trygg tillsvidareanställning med möjlighet till heltid
• Arbeta dagtid, måndag till fredag - inga kvällar eller helger
• En arbetsplats med nära ledarskap och korta beslutsvägar
• Möjlighet till inflytande och delaktighet i verksamhetens utveckling
• Goda möjligheter till kompetensutveckling
• Generöst friskvårdsbidrag
Praktisk information
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Placering: Affecta Psykiatrimottagning, Halland
Tillträde: Enligt överenskommelse
Journalsystem: Cosmic
Din ansökan
Vi arbetar med löpande urval - skicka därför in din ansökan så snart som möjligt.
För frågor och mer information är du varmt välkommen att kontakta:
Monica Lundström
Verksamhetschef / Specialistsjuksköterska i psykiatri
0703-817970 monica.lundstrom@affecta.nu
Varmt välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-05-24
