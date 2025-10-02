Specialistsjuksköterska i Intensivvård till Barnintensiven
2025-10-02
Drivs du av att rädda, vårda och bota barn? Att utvecklas tillsammans med de bästa och jobba nära det sjuka barnet och dess familj? På Barnintensivvårdsavdelningen får du vara med och ta hand om de allra sjukaste barnen i en atmosfär som är fylld av teamarbete, glädje och hopp trots svåra omständigheter.
Välkommen med din ansökan!
Du erbjuds
en utvecklande arbetsmiljö i fräscha lokaler med toppmodern utrustning
möjlighet att arbeta med högteknologisk intensivvård och göra skillnad för både patient och närstående
ett gediget introduktionsprogram med individuell anpassning, blockutbildningar och närhet till erfarna sjuksköterskor, undersköterskor och läkare så att du kan vara ditt bästa jag för våra sjuka barn
korta beslutsvägar och en inkluderande kultur där allas åsikter räknas
kontinuerlig utbildning och utveckling för att stärka din kompetens
flexibilitet i arbetsschemat och möjlighet till bostadshjälp under en period.
Om tjänsten

Barnintensivvården (BIVA) är en intensivvårdsspecialitet som endast finns på fyra enheter i Sverige, en av dessa är BIVA på Karolinska Universitetssjukhuset.
Barnintensivvården (BIVA) är en intensivvårdsspecialitet som endast finns på fyra enheter i Sverige, en av dessa är BIVA på Karolinska Universitetssjukhuset. Vi har sex vårdplatser och vårt uppdrag är både regionalt och nationellt. Vården bedrivs inom många olika specialiteter som till exempel kirurgi, medicin, neurologi, neurokirurgi, trauma, öron-näsa & hals samt infektion och en rad olika professioner, till exempel apotekare, finns som stöd i vårdteamen. Våra patienter är i åldrarna från nyfödd upp till 18 år.
Vården på BIVA är högteknologisk och vi lägger stor vikt vid omvårdnaden av det sjuka barnet och dess familj parallellt med att kontinuerligt utbilda och utveckla våra medarbetare. Vi är mycket stolta över våra internationellt framstående vårdresultat.
Arbetsplatsen är både intim och med högt i tak. Lagarbetet där alla jobbar nära varandra, insikten om att fler ögon behövs och att alla är en viktig del av teamet och dess gemensamma samlade kompetens ger en trygghet både för patienter och medarbetare.
BIVA är en del av Funktion Barn PMI (Perioperativ Medicin och Intensivvård) på Karolinska Universitetssjukhuset. Barn PMI utgör en av få specialiserade verksamheter för anestesi, operation och intensivvård för barn i Sverige och har som uppdrag att bedriva forskning, undervisning och sjukvård på hög internationell nivå.
På BIVA bedrivs avancerad intensivvård med barnet och dess familj i fokus och vi söker medarbetare som lockas av det teamarbete som vårdformen kräver. Du kommer att arbeta i ett tvärprofessionellt team där vi tillsammans ansvarar för att ge patienterna den bästa vården. På BIVA tror vi på ett livslångt lärande med stora möjligheter till utveckling.
Inom vår verksamhet finns även en transportenhet, Pedriatic Emergency Transport Service, PETS, ett tvärprofessionellt transportteam för nationella och internationella transporter för barn. Efter en tids arbete finns möjlighet att även ansöka till PETS.
Läs gärna mer om oss här.
Vi söker dig som
trivs i en verksamhet där utveckling och förändring är naturliga delar
bidrar till en positiv arbetsmiljö och vill arbeta i team runt patienten
är trygg i din yrkesroll och har ett lösningsorienterat arbetssätt och gott humör även när det känns pressat
har förmåga att ta egna initiativ, hantera flera saker samtidigt men du kan också prioritera när det är nödvändigt
är ödmjuk med ditt lärande och tar in och delar med dig av kunskap och erfarenheter
vill bidra med ditt kunnande och visar omsorg om dina patienter, närstående och kollegorna med mycket god samarbetsförmåga och känsla för teamet
Vidare ser vi gärna att du är en person som medverkar till en arbetsplats där vi inkluderar, inspirerar och uppskattar varandra. Dina personliga egenskaper är avgörande och stor hänsyn tas till personlig lämplighetKvalifikationerKvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning inom intensivvård
Goda kunskaper i svenska, i både tal och skrift
Meriterande:
Tidigare erfarenhet av intensivvård eller barnsjukvård.
Om rekryteringsprocessen
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
I samband med din ansökan behöver du bifoga CV. Istället för ett personligt brev ber vi dig besvara urvalsfrågor samt kort motivera varför du passar för rollen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Varmt välkommen med din ansökan - Tillsammans är vi Karolinska!
Funktion Barn PMI
Barn-Perioperativ medicin och intensivvård bedriver sjukvård på hög internationell nivå. Vi ansvarar för transporter av svårt sjuka patienter och vård på BIVA/ECMO. https://www.karolinska.se/for-vardgivare/funktion-barn-perioperativ-medicin-intensivvard-och-transport/
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/6043". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016) Arbetsplats
Medicinsk Enhet Barn Perioperativ Medicin och Intensivvård Kontakt
Madeleine af Klint 08-51774415 Jobbnummer
9537770