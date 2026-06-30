Specialistsjuksköterska Erfarenhet av intensivvård

Vi söker specialistsjuksköterskor inom intensivvård! Hos Health Connect får du tillgång till högavlönade uppdrag med riktigt förmånliga villkor och trygg bemanning. UPPDRAG & PERIOD Vi söker just nu specialistsjuksköterska med erfarenhet av intensivvård. Du kommer att arbeta med intensivvårdsteam och ansvara för vård och övervakning av kritiskt sjuka patienter. Rollen kräver snabb beslutsförmåga och en förmåga att arbeta under press. Tidsperiod: 1 juli 2026 – 30 november2026 Omfattning: Heltid Välkommen att skicka in din ansökan redan idag!