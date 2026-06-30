Specialistsjuksköterska Erfarenhet av intensivvård

Health Connect 365 AB / Sjuksköterskejobb / Uppsala
2026-06-30


Visa alla sjuksköterskejobb i Uppsala, Östhammar, Sigtuna, Österåker, Håbo eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Health Connect 365 AB i Uppsala, Östhammar, Sigtuna, Österåker, Håbo eller i hela Sverige

Vi söker specialistsjuksköterskor inom intensivvård!
Hos Health Connect får du tillgång till högavlönade uppdrag med riktigt förmånliga villkor och trygg bemanning.
UPPDRAG & PERIOD
Vi söker just nu specialistsjuksköterska med erfarenhet av intensivvård. Du kommer att arbeta med intensivvårdsteam och ansvara för vård och övervakning av kritiskt sjuka patienter. Rollen kräver snabb beslutsförmåga och en förmåga att arbeta under press.
Tidsperiod: 1 juli 2026 – 30 november2026
Omfattning: Heltid
Välkommen att skicka in din ansökan redan idag!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-11
Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: info@healthconnect365.se

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Health Connect 365 AB (org.nr 559454-6888), http://www.healthconnect365.se

Jobbnummer
9985976

Prenumerera på jobb från Health Connect 365 AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Health Connect 365 AB: