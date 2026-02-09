Specialistsjuksköterska barnsjuksköterska (SSK)
Health Connect 365 AB / Sjuksköterskejobb / Malmö
UPPDRAG & PERIOD
Health Connect erbjuder Välbetalda uppdrag med schyssta, förmånliga villkor!
Specialistsjuksköterska sökes - inriktning barnsjukvård
Vi söker legitimerade specialistsjuksköterskor inom barnsjukvård för uppdrag med omgående start.
Omfattning: Omgående - 2026-08-31
Plats: Uppdrag vid behov
Ersättning: Mycket god ersättning
Ansökningar hanteras löpande, då vi har ett stort och kontinuerligt behov.
Kvalifikationer i korthet:
Specialistsjuksköterska inom barnsjukvård
Minst 2 års arbetslivserfarenhet som barnsjuksköterska
Goda kunskaper i svenska, i tal och skrift
Specialistsjuksköterska barnsjukvård med minst 2 års arbetslivserfarenhet.Om företaget
Health Connect är ett bemanningsföretag med säte i Göteborg. Vi erbjuder en stor bredd av uppdrag över hela landet. När du arbetar genom Health Connect kan du förvänta dig:
Konkurrenskraftig lön
Resor och boende ( i de fall du önskar arbeta på annan ort är vi behjälpliga med att ordna resa och boende)
Tjänstepension enligt ITP, Försäkringar
Hög servicenivå av erfarna konsultchefer
