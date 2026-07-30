Specialistsjuksköterska, Barn- och ungdomsmedicinmottagning i Helsingborg
Region Skåne, Helsingborgs lasarett / Sjuksköterskejobb / Helsingborg Visa alla sjuksköterskejobb i Helsingborg
2026-07-30
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Gör skillnad. Varje dag.
Gillar du att arbeta i händelsernas centrum med patienten i fokus? Som barnsjuksköterska blir du en viktig del av ett engagerat team som arbetar för trygghet, kvalitet och omtanke. Vi söker dig som möter människor med värme och professionalism, och som trivs med att ta ansvar både självständigt och tillsammans med kollegor. Tillsammans skapar vi vård som gör skillnad, är du med oss?
Barn- och ungdomssjukvården på Helsingborgs lasarett består av Barn- och ungdomsmedicinsk akutmottagning, Slutenvårdsavdelning för barn- och unga, Neonatalavdelning, Dagsjukvårsenhet och tidsbeställda Barn- och ungdomsmedicinska mottagningar i Helsingborg, Ängelholm och Landskrona. Totalt är vi cirka 300 medarbetare inom olika yrkeskategorier.
Barn- och ungdomsmedicinmottagningen Helsingborg är en öppenvårdsmottagning för barn och ungdomar upp till 18 års ålder. Vi välkomnar patienter inom många olika vårdprocesser såsom diabetes, astma, allergi, neurologi och obesitas. De flesta av våra patienter har kroniska sjukdomar men besöken kan även handla om att patienten kommer på remiss för bedömning från andra vårdgivare. Hos oss arbetar läkare, barnsjuksköterskor, undersköterskor, dietister, kuratorer, psykologer och administrativ personal. Vi har öppet dagtid, måndag till fredag.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-30Arbetsuppgifter
Vill du arbeta med barn och unga i en varierad och utvecklande roll? Nu välkomnar vi dig som barnsjuksköterska till barn- och ungdomsmedicinmottagningen i Helsingborg, där du blir en viktig del av vårt engagerade team.
Hos oss får du bland annat:
• Arbeta tvärprofessionellt tillsammans med engagerade kollegor från olika yrkeskategorier.
• Ansvara för egen tidsbeställd mottagning, där du själv planerar dina besök och har stor möjlighet att påverka ditt arbete.
• Arbeta familjecentrerat, med barnet och familjen i fokus.
• Ge telefonrådgivning och hantera patientärenden via 1177 som en del av det dagliga arbetet.
• Bidra till utvecklingen av digital vård genom att arbeta med och främja digitala patientbesök.
• Möta patienterna genom hela vårdkedjan, där provtagning för mottagningens patienter också ingår i verksamheten.
Rollen ställer höga krav på självständighet och ansvarstagande. Arbetsdagarna är varierande och kan snabbt förändras utifrån verksamhetens och patienternas behov, vilket kräver ett flexibelt förhållningssätt och god förmåga att anpassa sig till nya situationer.
På vår arbetsplats arbetar vi målstyrt genom olika förbättringsarbeten för att utveckla vår verksamhet med patient i fokus. Som ny medarbetare hos oss får du en introduktion anpassad utifrån just din kompetens och dina tidigare erfarenheter.Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård samt har en vidareutbildning inom barn- och ungdomssjukvård. Därtill har du språkkunskap i svenska lägst motsvarande nivå C1 enligt Europarådets nivåskala. Du har även erfarenhet av arbete inom barn- och ungdomssjukvård. Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av mottagningsarbete inom barn- och ungdom samt kunskap i Melior och Pasis. Har du intresse eller erfarenhet från diabetes och/eller astma allergi är det en fördel.
För att trivas i rollen är det viktigt att du är bekväm med att arbeta såväl självständigt som i tvärprofessionella team. Du ska vara ansvarstagande och stresstålig. Vidare har du ett flexibelt förhållningssätt, en god kommunikativ förmåga och ett gott bemötande mot såväl patienter som kollegor. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vid eventuell anställning görs kontroll mot misstanke-och belastningsregistret.
I denna rekrytering tillämpas löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag, vi ser fram emot att lära känna dig!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Helsingborgs lasarett är en mångsidig arbetsplats med puls. Här bedriver vi akutsjukvård och specialistsjukvård dygnet runt. De flesta medicinska specialiteterna är representerade och det finns både intensivvård, förlossning och neonatalvård. Vi har även verksamhet på sjukhusen i Ängelholm och Landskrona. I Ängelholm utför vi en stor del av våra planerade operationer.
Vi är en lärande organisation i ständig utveckling. Hos oss får du goda möjlighet att växa och bredda ditt perspektiv i tvärprofessionella samarbeten med kollegor från olika verksamheter. Möjligheterna att kombinera forskning med kliniskt arbete är mycket goda och spännande forskningsprojekt bedrivs inom flera områden. Vi har ett omfattande utbildningsuppdrag, hos oss genomgår många av morgondagens kollegor sin kliniska utbildning.
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
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Sista dag att ansöka är 2026-08-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C337449". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255)
Charlotte Yhlens gata 10 (visa karta
)
252 23 HELSINGBORG Arbetsplats
Region Skåne, Helsingborgs lasarett Kontakt
Pernilla Törnblom, Vårdförbundet 042-406 19 10 Jobbnummer
10016461