Specialistsjuksköterska - Erfarenhet av intensivvård

Health Connect 365 AB / Sjuksköterskejobb / Alvesta
2026-06-18


Visa alla sjuksköterskejobb i Alvesta, Växjö, Hylte, Uppvidinge, Ljungby eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Health Connect 365 AB i Alvesta, Växjö, Hylte, Uppvidinge, Ljungby eller i hela Sverige

UPPDRAG & PERIOD
🩺 Vill du arbeta i en stimulerande vårdmiljö där din specialistkompetens gör skillnad?
Vi söker nu en specialistsjuksköterska inom intensivvård till ett uppdrag i Alvesta. Du kommer att vara en viktig del av vårdteamet och bidra till trygg och säker vård för patienter med komplexa behov.
Tidsperiod: 26 augusti 2026 – 28 oktober 2026
Ansökningar hanteras löpande, då vi har ett stort och kontinuerligt behov.
Hos Health Connect får du tillgång till högavlönade uppdrag med riktigt förmånliga villkor och trygg bemanning.
Kvalifikationer i korthet:
Specialistsjuksköterska intensivvård
Goda kunskaper i svenska, i tal och skrift

Publiceringsdatum
2026-06-18

Kvalifikationer
Specialistsjuksköterska inom intensivvård (SSK) med minst 2 års arbetslivserfarenhet inom området.

Om företaget
Health Connect är ett bemanningsföretag med säte i Göteborg. Vi erbjuder en stor bredd av uppdrag över hela landet. När du arbetar genom Health Connect kan du förvänta dig:
Konkurrenskraftig lön
Resor och boende ( i de fall du önskar arbeta på annan ort är vi behjälpliga med att ordna resa och boende)
Tjänstepension enligt ITP, Försäkringar
Hög servicenivå av erfarna konsultchefer
Konsultträffar

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-11
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivare
Health Connect 365 AB (org.nr 559454-6888)

Jobbnummer
9971213

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