Specialistpsykolog till BUP-mottagningen 0-5 år, Uddevalla
Västra Götalandsregionen / Psykologjobb / Uddevalla Visa alla psykologjobb i Uddevalla
2026-03-24
, Munkedal
, Färgelanda
, Vänersborg
, Trollhättan
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västra Götalandsregionen i Uddevalla
, Munkedal
, Färgelanda
, Vänersborg
, Trollhättan
eller i hela Sverige
NU-sjukvården är en del av Västra Götalandsregionen och är ett av Sveriges större länssjukhus. Vi finns på NÄL (Norra Älvsborgs Länssjukhus) i Trollhättan och Uddevalla sjukhus. Sjukhusets upptagningsområde omfattar 280 000 invånare. Tillsammans är vi cirka 5 000 medarbetare som varje dag arbetar för att ge god och säker specialistsjukvård. Vi finns på västkusten och vårt område erbjuder en varierad natur med både hav, berg, skog och sjö.
Barn- och Ungdomspsykiatriska kliniken i NU-sjukvården består av två BUP-centrum, akutverksamhet, ätstörningsmottagning och en enhet för små barn i åldrarna 0-5 år.
BUP-mottagningen 0-5 år är placerad i Uddevalla och har hand om utredning och behandling av barn under 6 år som är i behov av specialistpsykiatrins kompetens. Mottagningsteamet består av psykologer, specialpedagoger, sjuksköterska, sekreterare, vårdenhetöverläkare/barnneurolog och enhetschef. Vi erbjuder en bred bedömning av barnets svårigheter.
Syftet är att skapa förståelse för barnets sätt att fungera, må och bete sig i samspel med föräldrar och med jämnåriga. Denna förståelse ligger till grund för framtida insatser för att tillsammans med föräldrarna ge barnet de bästa förutsättningarna i sin fortsatta utveckling. Förutom bedömningar och utredningar erbjuder vi psykologisk och farmakologisk behandling, psykopedagogiska insatser och stöd till föräldrar samt konsultationer till vårdgrannar.
Behandling för små barn är ett eftersatt område där det saknas både kunskap och riktlinjer. Detta är något som uppmärksammats mycket de senaste åren och utvecklingsarbete pågår både nationellt och i Västra Götalandsregionen. I NU-sjukvården har vi sedan många år arbetat med behandling för denna målgrupp. Bland de patientgrupper som remitteras till oss för behandling finns är barn med ångestproblem, anknytnings- och samspelssvårigheter och barn med traumasymtom.
Mottagningen har haft en mycket positiv utveckling de senaste åren med hög bemanning, hög tillgänglighet, kortade väntetider och en stor möjlighet att anpassa utredningar och behandlingar efter varje barns och familjs unika livssituation. Du blir kollega till specialistpsykolog och psykolog under specialistutbildning. Vi har avsatt tid för gemensam kompetensutveckling och samverkar i olika sammanhang som rör vår målgrupp.
Vi önskar nu rekrytera en specialistpsykolog för att stärka upp kompetensen på mottagningen.
Arbetsuppgifter
I rollen som specialistpsykolog ingår följande arbetsuppgifter:
Kliniskt arbete med särskilt fokus på komplicerade ärenden. Kvalitetssäkring av det psykologiska arbetet som bedrivs på mottagningen genom introduktion, handledning och uppföljning. Konsultation till övriga yrkesgrupper på mottagningen, BUP NU-sjukvårdens medarbetare och ledning samt vårdgrannar vad gäller specialistpsykiatrisk bedömning och åtgärder för små barn. Tillsammans med vårdenhetschef och vårdenhetsöverläkare ansvara för att löpande utveckla verksamhetens kvalitet, effektivitet och patientsäkerhet bland annat genom att verka för följsamhet till rutiner, styrande dokument och produktionsmål samt analysera och följa upp avvikelser.
Kvalifikationer
Godkänd specialisering inom psykologförbundets specialistordning är ett krav liksom erfarenhet av och intresse för utrednings- och behandlingsarbete riktat mot små barn och handledning av kollegor inom området. Erfarenhet av ledarskap och organisationsfrågor är meriterande.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Publiceringsdatum: 2026-03-24
Mottagningen ligger i centrala Uddevalla, några minuters gångavstånd från tåg och buss.
Vid tillsättning av tjänst inom psykiatrin begär vi alltid utdrag ur misstanke- och belastningsregistret. Denna förfrågan sköts av arbetsgivaren.
Välkommen med din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-04-07
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/1731".

Omfattning: Heltid
Arbetsgivare: Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131) Arbetsplats
NU-sjukvården, Område III, BUP mottagning 0-5 år Kontakt
Vilmar Cederblad, vårdenhetschef Tel. 010-4351791
9815666