Specialistpsykolog sökes till Barn- och ungdomsmedicin
2026-04-13
Nu söker vi dig som vill bidra med psykologisk kompetens och samarbeta i team för att ge barn och unga ett tryggt och sammanhållet stöd.
Din arbetsplats
Psykologenheten har flera olika uppdrag inom Region Värmland, främst inom specialiserad hälso- och sjukvård för vuxna och barn. Detta medför unika möjligheter till kollegialt utbyte och att kombinera olika uppdrag.
Psykologenheten består för närvarande av 22 psykologer varav två är PTP-psykologer. Vi arbetar tillsammans för att skapa bredd och djup i det psykologiska perspektivet. Idag jobbar vi på Psykologenheten främst inom områden som neurologi och rehabilitering, barn- och ungdomsmedicin, försäkringsmedicinsk utredning, smärtrehabilitering, stressrelaterad ohälsa, kvinnosjukvården samt onkologi.
Vi söker nu en till kollega som vill vara en del av vårt härliga gäng. Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100 procent med placering på Barn- och ungdomsmedicin. Som anställd inom Psykologenheten tillhör du verksamhetsområdet Hälsa och rehabilitering och inom Psykologenheten har du som medarbetare stor möjlighet att ha ett nära kollegialt stöd och samarbete med dina kollegor. Publiceringsdatum2026-04-13Arbetsuppgifter
Psykologens uppdrag på Barn- och ungdomsmedicin är att stärka patienters och närståendes hanterbarhet, begriplighet, acceptans och meningsfullhet. Arbetet omfattar psykologisk kartläggning, utredning, bedömning, behandling och psykoedukation, samt rådgivning som en integrerad del av den medicinska vården. Psykologen deltar även i teammöten, ronder och vårdplanering och bidrar med ett psykologiskt perspektiv enligt den biopsykosociala modellen.
Arbetsuppgifterna innefattar behandling av vårdprocedurrädsla och ångest, stöd vid långvariga sjukdomar och seneffekter, samt utvecklingsbedömningar och neuropsykologiska utredningar enligt vårdrutiner för exempelvis NUF, patienter med shunt, hjärtbarn och barn med neurologiska tillstånd. Psykologen ger också krisstöd vid förändrade livssituationer.
I specialistrollen ansvarar du för mer komplexa bedömningar, utredningar och behandlingar, inklusive ärenden som rör second opinion. Du fungerar som stöd för mindre erfarna kollegor, arbetar självständigt inom ditt specialistområde och deltar aktivt i verksamhetens utvärderingsarbete samt i utveckling av metoder och organisation.
Du sprider specialistkunskap genom exempelvis föreläsningar, workshoppar och utbildningar. Uppdraget kan vara klinikövergripande och innebära konsultation, handledning och utvecklingsarbete inom hela verksamhetsområdet och regionen. Ansvar och arbetsuppgifter kan variera beroende på verksamhetens behov.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som är legitimerad psykolog och specialist i klinisk barn- och ungdomspsykologi eller neuropsykologi. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med barn och ungdomar. Du behöver ha goda kunskaper i svenska, i både tal och skrift.
Din kompetens gör att du har god förmåga att ta ställning till och värdera olika behandlingsval utifrån patientens behov, rådande evidensläge och verksamhetens resurser. Din kliniska erfarenhet gör att du har en god förmåga till samarbete med andra professioner utifrån patientens behov. Du bedriver självständigt arbete inom verksamhetens område och ditt specialistområde.
Urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden.
Om Region Värmland
Vi är till för att alla som bor här ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi gör skillnad inom hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur och bildning. Vi möter människor i livets största stunder och i alla de där vardagsögonblicken där emellan. Vår vision är livskvalitet i världsklass. Läs mer om hur det är att jobba hos oss och våra förmåner och följ oss på sociala medier.
Vill du också jobba för alla i Värmland? Välkommen med din ansökan. Övrig information
I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister. Inför anställning inom psykiatrisk vård, vård av funktionshindrade, vård av barn eller ungdomar gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.
Har du skyddad identitet och vill göra en ansökan ber vi dig att kontakta Kompetensförsörjningsenhet HR via Regionens växel 010-831 50 00. Då får du hjälp att lämna in din ansökan utan att den hanteras i Varbi. Tänk på att endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Värmland
651 82 KARLSTAD
Karlstad Kontakt
Sara Alehed sara.alehed@regionvarmland.se
