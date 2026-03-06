Specialistpsykiatrisk mottagning 4 söker en medicinsk sekreterare
Region Stockholm / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2026-03-06
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Stockholm i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Specialistpsykiatrisk mottagning 4, S:t Eriksplan tillhör Sektion City vid Norra Stockholms psykiatri.
Nu söker vi en medicinsk sekreterare!Publiceringsdatum2026-03-06Beskrivning
Specialistpsykiatrisk mottagning 4, S:t Eriksplan är en öppenvårdsmottagning där vi utreder och behandlar patienter, främst med adhd. Vi arbetar i team utifrån yrkeskategorierna specialistläkare, psykologer, sjuksköterskor, arbetsterapeuter och kuratorer, även skötare finns på mottagningen. Vi samarbetare aktivt med andra öppenvårdsmottagningar i samma hus. Som medicinsk sekreterare kommer du att ingå i mottagningens administrativa team, tillsammans med två erfarna medicinska sekreterare.Dina arbetsuppgifter
Arbetet hos oss är varierande och ger dig möjlighet att bidra till många delar av verksamheten. Som medicinsk sekreterare ingår sedvanliga arbetsuppgifter som journalskrivning, posthantering och arkivering samt övrigt administrativt stöd till mottagningens olika yrkesgrupper. I det administrativa teamet fördelas vissa uppgifter utifrån intresse och kompetens, vilket gör att du har möjlighet att påverka din egen roll.
Som medicinsk sekreterare på vår mottagning kommer du till viss del även arbeta i vår reception som vi delar med husets övriga sju mottagningar och du kommer ge service via telefon (TeleQ) samt genom Vårdportalen (Alltid öppet). Arbetsuppgifterna omfattar även hantering av remisser, bokningar och att följa upp olika processer på enheten vilket bidrar till ett omväxlande och utvecklande arbetsinnehåll.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad medicinsk sekreterare - examen är ett krav. Har du dessutom några års erfarenhet, gärna från psykiatrisk verksamhet, är det meriterande. Goda datorkunskaper är nödvändiga för rollen.
Det är en fördel om du har arbetat i TakeCare och har erfarenhet av TeleQ, Heroma och Raindance.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. I den här rollen kommer du att ha många kontaktytor, både med patienter och kollegor, vilket gör det viktigt att du trivs med att möta människor och att ge ett varmt bemötande. Du är serviceinriktad, lyhörd och trygg i att arbeta självständigt, samtidigt som du uppskattar nära samarbete i team.
Vi söker dig som är lösningsorienterad och flexibel, och som har förmåga att skapa struktur även när tempot är högt. Du prioriterar ditt arbete med omsorg och verkar aktivt för ett gott arbetsklimat där både patienter och medarbetare känner sig väl omhändertagna.Anställningsvillkor
Heltid, tillsvidareanställning.
Tillträde enligt överenskommelse.
Dina förmåner hos oss är:
Flextid
Friskvårdstimme och generöst friskvårdsbidrag (5000 kr/år)
Fri sjukvård inom öppenvård
Övrig information
Provanställning kan komma att tillämpas. Urval och intervjuer sker löpande.
Läs gärna mer om oss på www.norrastockholmspsykiatri.se
Välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.https://www.regionstockholm.se/jobb Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/1700". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016) Arbetsplats
Norra Stockholms psykiatri,Specialistpsykiatrisk mottagning 4, St Eriksplan Kontakt
Johanna Evengård 08-12348872 Jobbnummer
9782297