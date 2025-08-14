Specialistpsykiatrisjuksköterska sökes till BUP-mottagningen Kungsbacka
2025-08-14
Vill du vara med och göra skillnad för barn och unga i behov av psykiatrisk vård?
Nu söker vi en specialistutbildad psykiatrisjuksköterska till vår öppenvårdsmottagning i Kungsbacka.
Hos oss får du ett omväxlande och meningsfullt arbete i ett engagerat team där samarbete och kvalitet står i fokus.Publiceringsdatum2025-08-14Dina arbetsuppgifter
Som sjuksköterska hos oss är dina huvudsakliga arbetsuppgifter psykiatriska bedömningar, uppföljning av patienter med pågående medicinering samt justering av behandling vid behov. I arbetet ingår även telefonrådgivning till barnen/ungdomarna och deras föräldrar. Arbetet kräver ett nära samarbete med läkare men också med övriga medlemmar i teamet. Vi bedriver tät kontakt med vårdgrannar, skola och socialtjänst.
Arbetstid: dagtid, måndag - fredag.
Om arbetsplatsen
Inom Barn- och ungdomspsykiatrins öppenvård i Kungsbacka arbetar sjuksköterskor, läkare, psykologer, socionomer, arbetsterapeuter, specialpedagoger, medicinska sekreterare samt avdelningschefer i ett tätt samarbete. Mottagningen har sammanlagt 52 anställda. Vi är en öppenvårdsmottagning med syfte att besitta bred och djup kompetens i förhållande till vår patientgrupp som består av barn och ungdomar upp till och med 17 år med medelsvår till svår psykiatrisk problematik.
Vi utökar nu vår arbetsgrupp med nya medarbetare. Arbetet är omväxlande och stimulerande och du kommer att ges chans att utvecklas i din profession i samverkan med andra professioners kunskap och erfarenhet.
I januari 2024 flyttade mottagningen in i nya lokaler med bättre tillgänglighet för både patienter och medarbetare. Den nya mottagningen är belägen ca 8 minuters gångavstånd från Hede Tågstation.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning inom psykiatri. Har du erfarenhet av arbete med barn/ungdomar och föräldrar är detta meriterande. Som person ser vi att du har ett bra bemötande gentemot patientgrupperna och dess anhöriga och har alltid patientens bästa i fokus. Då vi arbetar teambaserat är det viktigt att din samarbetsförmåga är god, samtidigt som du har förmågan att själv strukturera upp ditt arbete och arbeta självständigt.
Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vårt erbjudande
- Ett stimulerande arbete med stor variation och möjlighet att påverka.
- Kompetensutveckling och handledning.
- En arbetsplats med högt engagemang, god sammanhållning och fokus på kvalitet.
- Möjlighet att vara med och utveckla framtidens barn- och ungdomspsykiatri.
För oss är det viktigt att du trivs och utvecklas i ditt arbete. Läs gärna mer om vad vi kan erbjuda dig som anställd i Region Halland https://www.regionhalland.se/jobb-och-karriar/vara-yrken/sjukskoterska?mtm_campaign=RH_yrkessida_ssk_jobbannonserÖvrig informationhttps://www.regionhalland.se/jobb-och-karriar/vara-verksamheter/psykiatrin
Inför eventuell anställning görs alltid kontroll i belastnings- och misstankeregistret.
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland - bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! https://www.regionhalland.se/om-region-halland/
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/748". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Halland
(org.nr 232100-0115) Arbetsplats
Psykiatrin Halland Kontakt
Olivia Karlsson, avdelningschef 072-0855163 Jobbnummer
9458364