Specialistpsykiatrin söker engagerad skötare som vill jobba i heldygnsvård
Region Kronoberg, Psykiatri rehab hab / Vårdarjobb / Växjö Visa alla vårdarjobb i Växjö
2026-03-09
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Kronoberg, Psykiatri rehab hab i Växjö
, Tingsryd
, Ljungby
eller i hela Sverige
I Region Kronoberg är vi 6500 personer som jobbar för kronobergarnas bästa - varje dag! Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur i länet. Vårt mål är att våra medarbetare ska trivas, växa i sin yrkesroll och kunna påverka sin arbetsvardag.
Välkommen till verksamhetsområde psykiatri, rehab och hab! Vårt uppdrag är att erbjuda alla invånare i Kronobergs län specialiserad psykiatrisk vård, rehabilitering och habilitering. Vården ska bedrivas i samverkan med andra aktörer inom och utanför Region Kronoberg, med sammanhållen vårdkedja och patientens delaktighet i fokus. Vi vill skapa goda förutsättningar för att våra patienter ska få rätt vård och behandling av bästa möjliga kompetens.
Specialistpsykiatrin barn, unga och vuxna bedriver en modern och specialiserad psykiatrisk vård i samverkan med närstående och andra vårdgivare. En god arbetsmiljö med motiverande och kompetenta medarbetare är en förutsättning för att vi ska lyckas med vårt uppdrag. Verksamheten är organiserad i specialiserade enheter där personalen arbetar utifrån integrerade team, öppenvård och slutenvård vilka följer patienten i hela vårdkedjan. Vårt uppdrag är att bedriva specialistpsykiatri, främst för patienter med olika psykossjukdomar, beteendestörningar och neuropsykiatrisk problematik.
Som skötare i förhöjd grundbemanning/resurspool (FHG) tillhör du enheten Akutpsykiatriska mottagningen barn, unga vuxna, men finns för att täcka upp resursbehov på klinikens samtliga avdelningar.Publiceringsdatum2026-03-09Arbetsuppgifter
Som skötare inom förhöjd grundbemanning tjänstgör du på klinikens fem avdelningar och arbetar personcentrerat med patienten i fokus. När det uppstår behov av personalförstärkning på en enhet på grund av exempelvis sjukdom, extravak eller semester täcker du upp och ingår i den enhetens bemanning. Utifrån ett helhetsperspektiv arbetar du med såväl psykiatrisk som somatisk omvårdnad, där samtalet är ett viktigt och prioriterat redskap. Vi omfamnar ett multidisciplinärt arbetssätt där du kommer att arbeta tillsammans med sjuksköterskor, skötare, läkare och kuratorer.
Vid anställningens start skräddarsyr vi en individuell introduktion utifrån dina tidigare kunskaper och erfarenheter.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad skötare/undersköterska med ett stort intresse för psykiatrin. Du är engagerad i ditt arbete och bidrar till ett gott arbetsklimat. Du ska ha en god samarbetsförmåga, samt ha förmågan att vara flexibel och anpassa dig till föränderliga situationer. Du trivs bra när din arbetsdag är varierande och innehållsrik. För oss är det viktigt att du har en trygghet i din profession och vana av att arbeta självständigt samt har lätt för att föra fram din talan.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstidens slut.
I samband med erbjudande av anställning begär vi utdrag ur brotts- och misstankeregistret. Vi önskar därför att du i din ansökan anger ditt fullständiga personnummer.
ÖVRIGT
Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit 0771-693 693.
Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen. För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen.
Informationen du anger kan komma att lämnas ut avseende regler för allmän handling enligt offentlighetsprincipen och dina uppgifter behandlas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).
Kontakta ansvarig rekryterare hos Region Kronoberg vid skyddad identitet för vidare information om hur du ansöker och hantering av dina personuppgifter.
Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RK 151/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Kronoberg
(org.nr 232100-0065) Arbetsplats
Region Kronoberg, Psykiatri rehab hab Kontakt
HR-konsult
Julia Ernstsson julia.ernstsson@kronoberg.se 0470-58 69 82 Jobbnummer
9783696