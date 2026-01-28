Specialistofficer sökes som säkerhetsrådgivare farligt gods till Amf 4
Amf4/Göteborgs garnison söker nu en specialistofficer som säkerhetsrådgivare farligt gods med övergripande uppgift att stödja ledningen i dess ansvar att säkerställa att transporter av farligt gods sker enligt gällande lagar och bestämmelser. Dels för Amf 4 med ingående förband och enheter och dels för övriga delar inom garnisonen i en samordnande roll.
Om Amf4/ Göteborgs garnison
Älvsborgs Amfibieregemente (Amf4) är ett av Sveriges två Amfibieregementen och återupprättat 2022. Vid Amf4 finns flera olika typer av förband och enheter som bedriver utbildning och genomför militära insatser dagligen. Amf4 huvudsäte ligger i Göteborg, Käringberget, men bedriver även verksamhet på andra platser på västkusten. Chefen för Amf4 är tillika garnisonschef för Göteborgs garnison. Inom Göteborgs garnison finns, utöver Amf4, fler organisationsenheter som omfattas av bestämmelser gällande transport av farligt gods.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
• Vara rådgivare och sakkunnig åt C Amf4 inom området farligt gods
• Funktionsleda arbetet med farligt gods inom Amf4
• Under samordning stödja sakområdet farligt gods för övriga förband inom garnisonen
• Samverka och samarbeta med olika angränsande funktioner inom hela Försvarsmakten inom sakområdet farligt gods
Kvalifikationskrav
• Specialistofficer
• Körkort B
• Bra förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på både svenska och engelska.
Meriterande
• Examinerad säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods på väg och därmed inneha ett giltigt intyg av MSB eller har erfarenhet av och verkat som säkerhetsrådgivare, funktionsföreträdare farligt gods eller ADR-lärare inom FM.
• Examinerad säkerhetsrådgivare för andra transportsätt än på väg som t.ex. på järnväg, på sjö eller i luft.
• God kännedom om Försvarsmakten och hur en förvaltningsmyndighet styrs.
• Kännedom om NATO och Försvarsmaktens regleringar om farligt gods.
• Har genomgått utbildning för ADR-lärare samt examinerats av MSB med godkänt resultat och inneha giltigt intyg för ADR-lärare.Dina personliga egenskaper
För att du ska trivas i rollen behöver du vara strukturerad och lösningsorienterad. Du tycker om att arbeta både självständigt och tillsammans med andra. Du har god social kompetens, är förtroendeingivande, analytisk och noggrann samt har en god pedagogisk förmåga. Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.Övrig information
Anställningsform: Tillsvidareanställning. Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte redan är anställd i myndigheten.
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Göteborg
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Arbetet kan innebära resor i tjänsten såväl inrikes som utrikes. Arbetstiden är delvis oregelbunden.
För upplysningar om tjänsten:
Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta C G0 Peter Waller Peter.waller@mil.se
Telefon: 010-8269186
Välkommen med din ansökan senast 2026-02-28. Din ansökan bör innehålla CV samt ett personligt brev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Fackliga företrädare
SEKO Urban Hellqvist, seko-forsvar-goteborg@mil.se
OF Amf 4 Niklas Bryngelsson, of-amf@officersforbundet.se
Försvarsförbundet Anja Aghester, forsvarsforbundet-goteborg@mil.se
SACO sacostyr-fomedc@mil.se
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
På Älvsborgs amfibieregemente, i centrala Göteborg, verkar vi där land möter hav och utgör en viktig länk mellan armé- och sjöstridskrafterna. Som återetablerat regemente med garnisonsansvar växer vi och är behov av fler kompetenta officerare, soldater och civila medarbetare som fortsätter utveckla förbandet till dess viktiga uppgift: Försvara Sveriges många kustnära skärgårdsområden samt skydda våra leder in till Skandinaviens största hamn i syfte att värna Sveriges strategiska import.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen.
Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
