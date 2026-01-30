Specialistofficer På 6211. Skyffarb-Pluton Till F 16
Försvarsmakten / Militärjobb / Uppsala Visa alla militärjobb i Uppsala
2026-01-30
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarsmakten i Uppsala
, Sigtuna
, Håbo
, Enköping
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
F 16 ansvarar för Uppsala garnison och driften av Uppsala flygplats. Flottiljen ansvarar även för bevakningen av det svenska luftrummet dygnet runt, året runt samt leder Flygvapnets stridsflygplan i luften. Du kommer vara en del av en militär organisation under stor förändring och utveckling med anledning av omvärldsläget och Sveriges NATO-medlemskap. F 16 växer och vi söker nu nya kollegor som vill vara med på vår utvecklingsresa!
Om enheten
1621. Flygbaskompaniet har i uppgift att upprätthålla flygplatsdriften. Kompaniet tillhör 162. Flygbasbataljonen. 6211. SKYFFARB-pluton tillhör 1621.Flygbaskompaniet och löser följande uppgifter: Fälthållningstjänst, Flygplats- och basräddningstjänst, befattningsutbildning av värnpliktiga, CBRN-tjänst, fältarbetstjänst (ammunitionsröjning).
Vi söker nya kollegor till 6211. Skyddflygfältarbetspluton (SKYFFARB) mot flera befattningar. Det viktigaste är att du är utbildad specialistofficer och har en stark motivation att utveckla dig själv och förbandet du verkar vid. I tjänsten som SKYFFARB-befäl, oavsett inriktning, varieras vardagen med kurser, trupputbildning, operativ tjänstgöring, utveckling, insatser och övningar. Arbetet ger mycket goda möjligheter till både grund- och vidareutbildning inom befattningen.
Följande lediga tjänster finns vid plutonen:
Räddningsbefäl
Som räddningsbefäl är en av dina roller insatsledare, där du leder räddningsstyrkan vid den dagliga verksamheten på flygplatsen. Vid händelse av larm leder du räddningsinsatsen på flygplatsen i samverkan med andra blåljusmyndigheter. Du är även med och planerar och genomför periodiska träningar inom ramen för räddningstjänsten. Tillsammans med räddningschefen utvecklar ni gemensamt förmågan flygplats- och basräddning inom krigsförbandet. Tjänsten innebär även att utbilda nya brandmän, både plutonens anställda och värnpliktiga räddningssoldater.
Fälthållningsbefäl
Som fälthållningsbefäl är en av huvuduppgifterna att gå i rollen som fälthållningsledare, där du leder en eller flera fälthållningsgrupper. Du ansvarar för den operativa driften av flygplatsens alla markområden och säkerställer att alla militära flygförband kan starta och landa på ett säkert sätt oavsett väder eller skada på flygplatsen. Det som framförallt kännetecknar en fälthållningsledare är att denna leder och koordinerar snöröjningen på vinterhalvåret och fältarbeten på flygplatsen under sommaren. Fordonstjänsten är en stor del av befattningen som fälthållningsbefäl genom att utbilda i flertalet olika tunga specialfordon och maskiner. Tjänsten innebär även att utbilda nya fälthållare, både plutonens anställda och värnpliktiga fälthållningssoldater.
CBRN-befäl
Tjänsten som CBRN-befäl innebär att du genomför utbildning samt leder CBRN-tjänsten. Allt från gruppnivå på plutonen till bataljonsnivå. I rollen som CBRN-befäl finns också möjlighet att vara förbandets (F 16) funktionsföreträdare avseende CBRN. Tjänsten går med fördel att kombinera med räddningsbefäl och i rollen som CBRN-befäl ingår det att fördjupa sig inom tjänsten.
KRAVPubliceringsdatum2026-01-30Kvalifikationer
• Utbildad specialistofficer vid någon av FM-skolor (lägst SO6)
• B-körkort
• Godkänd FM FysS - nivå 2Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är fokuserad, uthållig och duktig på att samarbeta med andra. Du skall vara driven och villig att delta i utvecklingen av plutonen och krigsförbandet. Du är positiv och ser möjligheter istället för problem. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet för tjänsten.
MERITERANDE
• Utbildad Ammunitionsröjningsledare
• Utbildad Fälthållningsledare
• Utbildad Insatsledare
• Utbildad Fordonsinstruktör i FM
• Utbildad CBRN-instruktör
• Tunga civila körkortsbehörigheter (C, D, E) och/eller Tunga militära förarbevis
• Militär flygplatsräddningsutbildningÖvrig information
Anställningsform: Tillsvidare. Försvarsmakten kan tillämpa sex månaders provanställning.
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Uppsala. F 16 har även verksamhet på andra orter, vilket kan medföra enstaka tjänsteresor
Arbetstid: I huvudsak dagtid. Kväll- och helgtjänstgöring kan förekomma vid övningsverksamhet. Beredskap kan förekomma vid skarp verksamhet.
Tillträdesdatum: Snarast, enligt överenskommelse
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning
Befattning: Militär
Upplysningar om befattningen:
E-postadress: christian.ahlberg@mil.se
Tfn: 076-6347461
E-postadress: paul.bergstrom@mil.se
Tfn: 073-3705625
Information om rekryteringsprocessen:
HR-generalist, Susanna Schjölin
Mejl: F16-A1-adm@mil.se
Fackliga företrädare
OFR/O Ärna, Josefine Granberg tfn 0505-45 10 00 (växel nr)
OFR/S, Daniel Modin, tfn 0706-38 68 33
SACO, Oscar Moberg, tfn 072-984 84 53
SEKO, Åsa Karlsson, tfn 076-649 23 95Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2026-04-30. Din ansökan ska innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Upplands flygflottilj, F 16, har sitt huvudsäte vid Uppsala garnison. Förbandet är en del av det svenska Flygvapnet och ansvarar för driften och bevakningen av Uppsala flygplats samt utbildning av värnpliktiga inom flera olika befattningar i Flygvapnet. Förbandet leder även 161:a Stridslednings- och luftbevakningsbataljonen som stridsleder stridsflygplan i luften samt sköter den ständiga bevakningen av det svenska luftrummet. Förbandet verkar från flera olika platser i landet och utgör en viktig del i den tillväxtperiod som Flygvapnet står inför.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9714485