Specialistläkare välkomnas till Verksamhet Hud- och könssjukvård
Västra Götalandsregionen / Läkarjobb / Göteborg Visa alla läkarjobb i Göteborg
2026-07-29
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Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation – i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.Publiceringsdatum2026-07-29Om företaget
Verksamhet Hud- och könssjukvård är en del av Område 5 vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Här omhändertas alla typer av hud- och könssjukdomar där specialistsjukvård behövs. Inom verksamheten bedrivs utvecklingsprojekt, undervisning och forskning.Dina arbetsuppgifter
Som specialistläkare arbetar du tvärprofessionellt med sjuksköterska, undersköterska, biomedicinsk analytiker, administratör och sekreterare för att ge rätt vård i rätt tid. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter består av klinisk tjänstgöring på mottagning, remissbedömningsenhet och som bakjour. I arbetet ingår undervisning och handledning av läkarstudenter och ST-läkare, internutbildning av medarbetare och deltagande i klinikens utvecklingsprojekt.
Om dig
Vi söker dig som är specialistläkare i dermatovenereologi. Det finns goda möjligheter till forskning och du förväntas vara forskningsaktiv parallellt med det kliniska arbetet.
Bevis om läkarexamen, svensk läkarlegitimation och bevis om specialistkompetens i dermatoverenerologi ska bifogas i ansökan.
Du har förmåga att självständigt strukturera ditt arbete och vara flexibel utifrån vad situationen kräver. Du ser helheten, har en problemlösande inställning och tycker att det är viktigt med ett välfungerande samarbete i teamet. Du är trygg i din yrkesroll, lyhörd för din omgivning och har patientens behov i fokus. Du är pedagogisk och skicklig på att kommunicera. Vid tillsättning av tjänsten läggs stor vikt vid personlig lämplighet.
Välkommen med din ansökan!
Urval sker löpande och tillsättning kan ske innan sista ansökningsdatum.
Möt några av våra medarbetare - Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Vid eventuell rekrytering av sjuksköterskor/läkare med utländsk legitimation/specialistbevis föregås den aktuella tjänsten av process för att uppfylla kraven för svensk legitimation/specialistbevis.
Om Västra Götalandsregionen
Hos oss blir du en del av en större helhet. Vi är 56 000 medarbetare i över 200 yrken som varje dag gör skillnad i människors liv i hela Västra Götaland.
Du bidrar till en trygg och jämlik vård samt till ett hållbart samhälle där miljö, kultur och goda kommunikationer skapar livskvalitet.
Vi är mitt i en digital utveckling där du får vara med och forma framtidens arbetssätt för att förbättra och förenkla vardagen för invånare och verksamheter.
Som tillsvidareanställd blir du krigsplacerad som en del av vårt gemensamma ansvar för att samhällsviktiga funktioner ska fungera även i kris.
Vill du veta mer om oss? På vår webb kan du läsa mer om våra förmåner och möta medarbetare som varje dag gör skillnad och utvecklas i sina yrken. https://www.vgregion.se/jobba-i-vgr/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/ Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131), http://www.vgregion.se/sokjobb
Gröna stråket 16 (visa karta
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413 46 GÖTEBORG Arbetsplats
Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU), Område 5, Hud- och könssjukvård Kontakt
SACO Maja Modin 073-7536362 Jobbnummer
10014602