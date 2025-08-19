Specialistläkare välkomnas till kolorektalsektionen, Kirurgi Östra
2025-08-19
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation - i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.
Om verksamheten
Verksamhet Kirurgi på Östra sjukhuset tillhandahåller kirurgisk sjukvård åt invånarna i Göteborg med kranskommuner, samt högspecialiserad vård inom främst gastrointestinal kirurgi med både region och riksuppdrag.
Vi är knappt 300 medarbetare varav drygt 40 läkare. Verksamheten har tre slutenvårdsavdelningar och en stor öppenvårdsverksamhet. Inom verksamhetsområdet pågår utvecklings- och undervisningsarbete och vi har en bred forskning som omfattar såväl kliniska studier som laborativ grundforskning.
Kolorektalsektionen är Sveriges största kolorektala enhet. Här bedrivs såväl rutinmässig som avancerad kolorektal kirurgi med fokus på cancer och IBD. Vi har egna NHV-uppdrag inom HIPEC och avancerad bäckenkirurgi inklusive analcancer och medverkar med kirurgisk kompetens inom SU:s övriga NHV-uppdrag, såsom endometrios och tarmsvikt. Från och med årsskiftet innehar vi även NHV-uppdrag för rekonstruktiv kirurgi vid IBD. Det regionala samarbetet är omfattande och merparten av regionens T4-kirurgi görs exempelvis hos oss. Inom proktologi är vi remissmottagare av komplexa fistelfall från regionen.
Som universitetssjukhus bedriver vi klinisk undervisning på alla nivåer. På sektionen handleder vi medicine kandidater, AT-läkare, ST-läkare inom kirurgi samt ST läkare/specialister från andra specialiteter som randar sig inom kolorektalkirurgi. Vi bedriver högkvalitativ forskning inom våra kliniska fält för att driva utvecklingen framåt. Vi har forskare med såväl regionala som nationella anslag och ser gärna fler forskningsaktiva inom sektionen. Vi har goda möjligheter att bistå vid handledning av studenter och blivande doktorander.
Till sektionen hör en vårdavdelning samt kirurgmottagning, kolorektalmottagning och stomimottagning.

Om tjänsten
Som specialistläkare kommer du att arbeta huvudsakligen med patienter med IBD och avancerad kolorektal cancer samt en del benigna kolorektala tillstånd. Du handlägger patienterna på mottagning, avdelning och operation. Du deltar i jourverksamhet och vid undervisning av läkare under utbildning. Du har möjlighet att bedriva forskning efter eget och verksamhetens intresse.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är specialistläkare inom kirurgi med subspecialisering i kolorektalkirurgi, gärna med IBD-profil. Forskning är meriterande.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och hur dina styrkor kommer till sin rätt i uppdraget och i verksamheten som helhet. Som person är du strukturerad och noggrann. Du värdesätter teamarbete och har god samarbetsförmåga.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vid eventuell rekrytering av sjuksköterskor/läkare med utländsk legitimation/specialistbevis föregås den aktuella tjänsten av process för att uppfylla kraven för svensk legitimation/specialistbevis.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/3292". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131) Arbetsplats
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Kirurgi Östra Kontakt
Sektionschef, Dan Asplund 031–3436168 Jobbnummer
9464997