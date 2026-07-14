Specialistläkare urologi- kvalificerade uppdrag i Sverige

Agito Sverige AB / Läkarjobb / Östersund
2026-07-14


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Agito erbjuder noggrant utvalda uppdrag inom kommun, region och privat vård.

Kvalificerade uppdrag inom din specialitet

Tydliga ramar och förväntningar

Fokus på kvalitet, kontinuitet och arbetsmiljö

Publiceringsdatum
2026-07-14

Profil
Legitimerad läkare med specialistkompetens

Flerårig klinisk erfarenhet

Trygg i självständiga beslut och samarbete

Vi erbjuder
Uppdrag anpassade efter din kompetens och dina preferenser

Personlig och professionell dialog

Konkurrenskraftiga villkor

Praktiskt stöd vid behov (resa, boende)

Om Agito
Vi arbetar nära våra konsulter och uppdragsgivare med fokus på långsiktighet, kvalitet och precision i matchning. För oss handlar det om att skapa rätt förutsättningar – för både läkare och verksamhet.

Kontaktuppgifter för detta jobb
Vill du veta mer om aktuella uppdrag inom din specialitet? Välkommen att ta en dialog med oss.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30
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Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8062510-2099798".

Arbetsgivare
Agito Sverige AB (org.nr 556745-7121), https://agitosverige.teamtailor.com
Drottninggatan 61 (visa karta)
111 21  STOCKHOLM

Jobbnummer
10002015

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