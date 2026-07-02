Specialistläkare urologi till Kirurgsektionen
Region Kronoberg, Sjukhusvård / Läkarjobb / Ljungby Visa alla läkarjobb i Ljungby
2026-07-02
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Ljungby sjukhus är ett dygnet-runt-öppet akutsjukhus med ett starkt generalistuppdrag i västra Kronoberg. Här möter du en arbetsplats som tar emot akuta patienter inom kirurgi, ortopedi och urologi, både via akutmottagningen och våra vårdavdelningar. Hos oss får du arbeta brett, nära patienterna och med korta beslutsvägar.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-02Arbetsuppgifter
Ett sjukhus i rörelse - med fokus på trygg akutsjukvård
Vi bedriver begränsad traumavård, men erbjuder ett brett spektrum av akuta och planerade kirurgiska insatser. På Kirurgisk-ortopedisk avdelning vårdar vi patienter inom mag- och tarmkirurgi, allmänkirurgi, urologi och ortopedisk akut och planerad vård.
Det här ger dig som medarbetare en unik möjlighet att utvecklas inom flera kirurgiska områden och arbeta nära olika specialistkompetenser.
Ljungby sjukhus är Kronobergs centrum för transuretral kirurgi, en arbetsplats där du som urolog eller kirurg med urologisk kompetens får arbeta nära ett starkt och välfungerande team. Här möter du en urologiverksamhet med hög tillgänglighet, brett patientflöde och goda patientomdömen, där både akuta och planerade urologiska ingrepp utförs med kvalitet och omtanke. Som en del av Kirurgsektionen arbetar du i en miljö som kombinerar specialiserad urologi, modern kirurgi och ett engagerat multiprofessionellt team, och du blir en viktig del av regionens satsning på framtidens urologiska vård.
Jourorganisation som ger trygghet
Vi erbjuder primär- och bakjourslinje dygnet runt. Primärjouren delas av ortopeder och kirurger och hanterar urologi, kirurgi och ortopedi. Urologisk bakjour hanteras av kirurgisk bakjour. Ortopedisk bakjour finns kvällstid vid behov och övrig tid via kirurgens bakjour.Du arbetar i ett team där samarbete och stöd är en självklar del av vardagen.
Akuta operationer och patientflöden
Nattetid utförs inga operationer på Ljungby sjukhus. Vid akuta operativa behov ansvarar du för initial stabilisering och bedömning innan eventuell överflyttning till Växjö. Vi har en stabiliseringsplats nattetid och arbetar aktivt med att etablera intermediärplatser för att ytterligare stärka vår akutsjukvård.
En växande verksamhet framtidens sjukhusvård
Vecka 34 öppnar vi en akutvårdsavdelning, en viktig del av Region Kronobergs satsning på framtidens sjukhusvård. Du får arbeta i en miljö där utveckling är i fokus, tillsammans med anestesiläkare och MIG-team som finns på plats dygnet runt.Kvalifikationer
Vi söker en specialistläkare i urologi på 50%. Primärjour ingår i tjänsten.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper där ödmjukhet, samarbetsförmåga och noggrannhet är hörnstenar.
För att underlätta behandlingen av din ansökan, vänligen:
• Bifoga ett detaljerat CV
• Inkludera relevanta betyg, intyg och eventuell
legitimation för den tjänst du söker
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre, tillträde: Enligt överenskommelse.
Arbetstid: Schema.
Rekrytering sker löpande så skicka in din ansökan så snart du kan.
Detta är ett vikariat på 50% i 6 månader med möjlighet till förlängning.
Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen. För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen.
Informationen du anger kan komma att lämnas ut avseende regler för allmän handling enligt offentlighetsprincipen och dina uppgifter behandlas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).
Kontakta ansvarig rekryterare hos Region Kronoberg vid skyddad identitet för vidare information om hur du ansöker och hantering av dina personuppgifter.
Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.
För att läsa mer om gällande kollektivavtal och ingångslön: https://www.regionkronoberg.se/jobb-och-utbildning/formaner/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RK 457/2026". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Region Kronoberg
(org.nr 232100-0065)
341 35 LJUNGBY Arbetsplats
Region Kronoberg, Sjukhusvård Kontakt
Överläkare/läkarchef
Niklas Holmlöv niklas.holmlov@kronoberg.se 0372-58 52 38 Jobbnummer
9988950