Specialistläkare till vuxenpsykiatrisk mottagning Ängelholm och Helsingborg
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel / Läkarjobb / Helsingborg Visa alla läkarjobb i Helsingborg
2025-08-07
Gör skillnad. Varje dag.
Är du specialistläkare med specialistkompetens inom psykiatri och vill vara med och utveckla den psykiatriska vården i området? Vi söker just nu specialistläkare inom psykiatri till våra allmänpsykiatriska mottagningar i såväl Helsingborg som Ängelholm, möjligheter finns att kombinera arbete på både mottagningar och flexibilitet i upplägg.
Vuxenpsykiatriska mottagningen Ängelholm samt Drottninggatan Helsingborg tillhör båda verksamhetsområde (VO) vuxenpsykiatri Helsingborg och är en del av förvaltning Psykiatri, habilitering och hjälpmedel. Här utreds och behandlas främst patienter med affektiva sjukdomar, ångesttillstånd samt olika former av personlighetssyndrom och neuropsykiatriska tillstånd.
Mottagningarna ligger i framkant i utvecklingen och arbetar med standardiserade vårdförlopp och teambaserad vård. Du kommer således att få arbeta med och bidra till psykiatrisk vård som präglas av samarbete, öppenhet och kvalitet. Mottagningen består av respektive cirka 30 medarbetare av olika yrkeskategorier, däribland läkare, sjuksköterskor, kuratorer, psykologer, rehabiliteringskoordinator och medicinska sekreterare.Publiceringsdatum2025-08-07Arbetsuppgifter
I rollen som specialistläkare är din huvudsakliga arbetsuppgift att diagnosticera, bedöma och behandla patienter utifrån aktuell forskning och vedertagen beprövad erfarenhet. Här möter du ofta personer med komplexa och spännande vårdförlopp och behov av en fördjupad psykiatrisk bedömning där du med din kompetens har stora möjligheter att göra skillnad.
Som läkare hos oss ges du stora möjligheter att tillsammans med enhetschef och andra kollegor utveckla både mottagningen och vårdens innehåll. Vi strävar ständigt efter att förbättra och utveckla vår verksamhet, där vi välkomnar din kunskap, dina idéer och din erfarenhet.
Då vi tar emot läkarstudenter från grundutbildningen, förväntas du bidra med handledning till alla nivåer av utbildningsläkare. Eftersom verksamheten är klassad som universitetssjukvård, innebär det att vi satsar aktivt både på forskning och undervisning, där det finns flertalet spännande pågående forskningsprojekt i området. Kvalifikationer
Du som söker är legitimerad läkare med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Därtill har du specialistkompetens i psykiatri. Språkkunskap i svenska som lägst motsvarar nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Du ska ha genomgången eller planerad kurs i klinisk handledning.
För att trivas hos oss behöver du tycka om att ta stort eget ansvar samtidigt som du gärna samarbetar i team och värdesätter teamets kompetens. Vi ser gärna att du tycker att psykiatri är roligt samt har ett stort engagemang för ditt arbete och en förmåga att förstå patientens unika behov. Du har en vilja att utveckla både dig själv, dina arbetskamrater och verksamheten. Vidare delar du gärna med dig av din kompetens och samverkar med övriga samt har god vana att arbeta i olika stödsystem. Då vi arbetar i team är det viktigt att du har lätt för att kommunicera och god förmåga att samarbeta och koordinera olika arbetsuppgifter. Du arbetar inom fastlagda ramar och givna riktlinjer samt har patientens bästa i fokus. Personlig lämplighet och god samarbetsförmåga värderas högt.
Vid en universitetssjukvårdsenhet krävs att läkare har pedagogisk erfarenhet och utbildning. Denna kan du ha förvärvat genom handledning av exempelvis sjuksköterske- och läkarstudenter samt läkare under utbildning och som bi- eller huvudhandledare av doktorander. Beskriv tydligt i ansökan genomgångna eller planerade pedagogiska kurser, erfarenhet av handledning och undervisning på olika nivåer.
I samband med att du skickar in din ansökan ska du fylla i frågeformuläret som måste vara fullständigt och korrekt ifyllt. Du behöver även bifoga dina handlingar digitalt, se under Övrigt vilka handlingar du behöver skicka med. För att vi ska kunna bedöma din ansökan måste den vara komplett.
Utdrag ur misstanke- och belastningsregistret sker innan eventuell anställning.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Förutom den elektroniska ansökan ska sökande till specialistläkartjänst bifoga läkarlegitimation och specialistkompetensbevis. Gällande tjänst som biträdande överläkare ska även tjänstgöringsintyg bifogas. För överläkartjänst kan även krävas examensbevis gällande disputation, intyg om docentur och publikationslista (uppdelat på originalpublikationer, översiktsartiklar och övriga publikationer). OBS! Dessa digitala handlingar skickas vidare för sakkunnigbedömning, därför ska de medfölja din ansökan. Utomnordiska avhandlingar ska bifogas ansökan och vara bedömda av Universitets- och högskolerådet samt uppfylla kraven för doktorsavhandling vid Medicinska fakulteten, Lunds universitet. I förekommande fall kommer en bedömning göras av Forskarutbildningsnämnden vid Medicinska fakulteten, Lunds universitet, på initiativ av Gemensamma Sakkunniggruppen. Vid eventuella frågor, mejla till: rekryteringsservice.gsf.rs@skane.se
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Psykiatri, habilitering och hjälpmedel är den näst största förvaltningen med verksamheter runt om i hela Skåne. Vi har ett brett uppdrag där många olika kompetenser tillsammans ger våra patienter den bästa vården och omsorgen. Med nyfikenhet och stort intresse satsar vi också på utveckling och forskning.
Uppdraget inom psykiatri är att bedriva specialiserad vård i den offentligt drivna barn-, vuxen- och rättspsykiatrin. Habiliteringen bedriver habilitering och rehabilitering inom den offentligt drivna barn-, ungdoms- och vuxenhabiliteringen. Hjälpmedel har i uppdrag att hantera hjälpmedel som föreskrivs till patienter i Skåne. Inom förvaltningen finns också syn-, hörsel och dövverksamhet och ungdomsmottagningarna i Skåne.
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C269148". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255) Arbetsplats
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Kontakt
Thomas Wigforss, Områdeschef 042-406 50 85, Thomas.Wigforss@skane.se Jobbnummer
9449298