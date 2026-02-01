Specialistläkare till Vuxenpsykiatrimottagning ätstörning i Kristianstad
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel / Läkarjobb / Kristianstad Visa alla läkarjobb i Kristianstad
2026-02-01
, Bromölla
, Sölvesborg
, Hässleholm
, Östra Göinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel i Kristianstad
, Hässleholm
, Höör
, Eslöv
, Simrishamn
eller i hela Sverige
Gör skillnad. Varje dag.
Vuxenpsykiatri Kristianstad erbjuder specialistpsykiatrisk vård i Skånes nordöstra och sydöstra kommuner och består av cirka 390 medarbetare. Den geografiska spridningen är stor men trots det så karaktäriseras vår verksamhet av närhet och korta beslutsvägar. Verksamheten värnar om en hög klinisk kompetens, god arbetsmiljö och hög delaktighet.
Du kommer att vara anställd i verksamhetsområde Kristianstad där du utgår från Ätstörningsmottagningen. På mottagningen är vi tio medarbetare med olika kompetens, underläkare, psykologer, sjuksköterska, kurator, sjukgymnast, dietist, skötare samt medicinsk sekreterare.
Den 1 juni 2023 flyttade vårt ätstörningsteam från Hässleholm till Kristianstad och blev en egen enhet i nya fräscha lokaler.
Vårt utvecklingsarbete pågår kontinuerligt och vi har goda förutsättningar att utveckla ätstörningsvården med stöd av vårdprocesser och i nära samarbete med andra enheter i syfte att skapa en personcentrerad, tillgänglig och evidensbaserad vård för våra patienterPubliceringsdatum2026-02-01Arbetsuppgifter
Vi ser nu fram emot att välkomna en ny kollega till vår ätstörningsmottagning i Kristianstad. Det finns möjlighet att kombinera din tjänstgöring hos oss med andra enheter inom vårt verksamhetsområde utifrån ditt intresseområde.
I rollen som specialistläkare på ätstörningsmottagningen består dina huvudsakliga arbetsuppgifter av att bedöma, diagnosticera och behandla patienter utifrån aktuell forskning och beprövad erfarenhet. Hos oss möter du ofta komplexa vårdförlopp där du med din kompetens har stora möjligheter att göra skillnad för patienten tillsammans med teamet som du ingår i.
I teamet kompletterar och berikar vi varandra med våra olika kompetenser och erfarenheter. Tillsammans tillgodoser vi att patienterna får den behandling och det stöd som behövs för att kunna leva ett så självständigt och fungerande liv som möjligt, utifrån sina egna förutsättningar och behov. På samtliga enheter inklusive ätstörningsmottagningen arbetar vi efter standardiserade vårdförlopp och en viktig del i arbetet är samverkan med kommuner och andra vårdgrannar som exempelvis avdelning 5 i Lund samt den allmänpsykiatriska avdelningen i Kristianstad i de fall där patienten har en ätstörningsproblematik.
Som läkare hos oss ges du stora möjligheter att tillsammans med enhetschef och andra kollegor utveckla vårdens innehåll. Vi strävar ständigt efter att förbättra och utveckla vår verksamhet, där vi välkomnar din kunskap, dina idéer och din erfarenhet. Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad läkare med behörighet att verka inom svensk sjukvård med specialistkompetens inom psykiatri. Språkkunskap i svenska lägst motsvarande nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Därtill ser vi gärna att du har erfarenhet av arbete inom vuxenpsykiatri.
För att trivas hos oss behöver du tycka om att ta stort eget ansvar samtidigt som du gärna samarbetar i team. Du uppskattar och värdesätter teamets kompetens och delar gärna med dig av dina egna erfarenheter och kunskaper till dina kollegor. Du har också en vilja att utveckla dig själv, dina arbetskamrater och verksamheten. Vidare har du lätt för att kommunicera och god förmåga att planera och strukturera både ditt och enhetens arbete. Du har god förmåga att arbeta inom fastlagda ramar och givna riktlinjer samt har alltid patientens bästa i fokus. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och god samarbetsförmåga.
Vid eventuell anställning görs kontroll mot misstanke- och belastningsregistret.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Psykiatri, habilitering och hjälpmedel är den näst största förvaltningen med verksamheter runt om i hela Skåne. Vi har ett brett uppdrag där många olika kompetenser tillsammans ger våra patienter den bästa vården och omsorgen. Med nyfikenhet och stort intresse satsar vi också på utveckling och forskning.
Uppdraget inom psykiatri är att bedriva specialiserad vård i den offentligt drivna barn-, vuxen- och rättspsykiatrin. Habiliteringen bedriver habilitering och rehabilitering inom den offentligt drivna barn-, ungdoms- och vuxenhabiliteringen. Hjälpmedel har i uppdrag att hantera hjälpmedel som föreskrivs till patienter i Skåne. Inom förvaltningen finns också syn-, hörsel och dövverksamhet och ungdomsmottagningarna i Skåne.
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C301265". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255) Arbetsplats
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Kontakt
Alexandra Pernhult, Rekryterare (för frågor om r alexandra.pernhult@skane.se 046-275 26 41 Jobbnummer
9715737