Specialistläkare till VO urologi Skånes universitetssjukhus
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS / Läkarjobb / Malmö Visa alla läkarjobb i Malmö
2025-10-22
Urologi är en specialitet med ansvar för utredning och behandling av medfödda sjukdomar och skador inom urinvägar och de manliga genitalorganen. Operationsmetoderna omfattar endoskopisk, öppen och traditionell eller robotassisterad laparoskopisk kirurgi. För diagnos och behandling används högteknologisk utrustning exempelvis ultraljud med fusionsteknik, laserteknik, cryoteknik och extrakorporal stötvågsteknik (ESVL).
Vid verksamhetsområde (VO) urologi, Skånes universitetssjukhus bedrivs verksamhet inom öppen- och slutenvård inom urologins profilområden, undervisning samt forskning med verksamhet förlagd i Malmö, Landskrona, Lund och Trelleborg. Inom forskningsverksamheten finns två professurer som är en del av Institutionen för translationell medicin vid Lunds universitet samt därtill knutna forskningslaboratorier.
Verksamheten i Malmö är indelad i fem team med respektive huvudinriktning mot prostatacancer; urotelial-, testis- och peniscancer; njurcancer och andra urologiska njursjukdomar; stensjukdomar samt funktionella urinvägssjukdomar på bäckenbottencentrum (BBC). Kirurgin av peniscancer ingår i Nationell högspecialiserad vård som ett av två centrum i Sverige.Publiceringsdatum2025-10-22Arbetsuppgifter
Vi söker tre specialistläkare som i första hand ska arbeta i BBC-, prostata- respektive stenteamet.
På BBC-teamet ingår du i en högspecialiserad och multiprofessionell öppenvårdsverksamhet för patienter med funktionella urinvägssjukdomar. Arbetet innebär kliniskt ansvar för diagnostik och behandling av sjukdomar och skador i urinvägarna, där du även deltar i gemensamma mottagningar tillsammans med specialister från gynekologi och kirurgi. I uppdraget ingår också deltagande vid bäckenbottenkonferenser och rehabiliteringskonferenser, där det tvärprofessionella samarbetet är viktigt.
Operationsverksamheten omfattar främst högspecialiserad uretrastriktur- och implantatkirurgi, men även behandling av tillstånd som interstitiell cystit och andra former av svåra LUTS. Du är aktiv i verksamhetens utveckling och bidrar till intern kompetensutveckling för att stärka teamets samlade expertis.
I prostatateamet arbetar du med att utveckla prostatacancervården, med särskilt fokus på diagnostik och behandling inklusive fokalbehandling. Du deltar aktivt i verksamhetsutveckling, där du bidrar till att utveckla mottagningsverksamheten för prostatacancer, säkerställa SVF-förlopp samt följa upp kvalitetsarbete. En viktig del av uppdraget är att vara drivande i den multidisciplinära konferensen för prostatacancer och bidra till att stärka samarbetet och vårdens kvalitet.
Tjänsten på stenteamet är inriktad mot diagnostik och behandling av njur- och uretärstenar. Inom verksamheten finns samtliga behandlingsmodaliteter för stensjukdom, inklusive ESVL, endoskopisk kirurgi och perkutan sten¬kirurgi, samt ett nära samarbete med njurmedicinare för utredning av bakomliggande metabola tillstånd. Det akuta patientflödet är omfattande och en stor del av arbetet består av rondverksamhet och operationer.
För samtliga tre tjänster ingår ett delat ansvar för samtliga urologiska benigna och maligna tillstånd som handläggs inom verksamheten. Du tjänstgör på avdelning och mottagning samt som konsult och jour. Vidare tjänstgör du på samtliga orter där vi är verksamma.Kvalifikationer
Du som söker är legitimerad läkare med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Vidare har du specialistkompetens i urologi. Språkkunskap i svenska som lägst motsvarar nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Du ska ha genomgången eller planerad kurs i klinisk handledning.
Vidare har du viss erfarenhet av utredning och kirurgisk behandling inom respektive område. För tjänsten till prostatateamet har du urologisk erfarenhet med goda kunskaper inom både maligna och benigna urologiska sjukdomar och deras utredning och behandling. Meriterande är forskningserfarenhet, disputation och pågående forskning. Erfarenhet och intresse av verksamhetsutveckling och ledarskap är meriterande.
För tjänsten ser vi att du har särskilt intresse för antingen funktionella urinvägssjukdomar, prostatacancer eller stensjukdomar. Det är av vikt att du besitter god kommunikations- och samarbetsförmåga. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vid en universitetssjukvårdsenhet krävs att läkare har pedagogisk erfarenhet och utbildning. Denna kan du ha förvärvat genom handledning av exempelvis sjuksköterske- och läkarstudenter samt läkare under utbildning och som bi- eller huvudhandledare av doktorander. Beskriv tydligt i ansökan genomgångna eller planerade pedagogiska kurser, erfarenhet av handledning och undervisning på olika nivåer.
I samband med att du skickar in din ansökan ska du fylla i frågeformuläret som måste vara fullständigt och korrekt ifyllt.Du behöver även bifoga dina handlingar digitalt, se under Övrigt vilka handlingar du behöver skicka med. För att vi ska kunna bedöma din ansökan måste den vara komplett.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan!
Förutom den elektroniska ansökan ska sökande bifoga läkarlegitimation och specialistkompetensbevis. Gällande tjänst som biträdande överläkare och överläkare ska även tjänstgöringsintyg bifogas. För överläkartjänst kan även krävas examensbevis gällande disputation, intyg om docentur och publikationslista (uppdelat på originalpublikationer, översiktsartiklar och övriga publikationer). Utomnordiska avhandlingar ska bifogas ansökan och vara bedömda av Universitets- och högskolerådet.
