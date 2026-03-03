Specialistläkare till VO urologi i Malmö
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS / Läkarjobb / Malmö
2026-03-03
Gör skillnad. Varje dag.
Verksamhetsområde (VO) urologi, vid Skånes universitetssjukhus (Sus) välkomnar en ny kollega som vill vara med och utveckla framtidens urologi.
Urologi är en specialitet med samlat ansvar för medfödda och förvärvade sjukdomar och skador i njurar, urinvägar och de manliga genitalorganen. Vanliga diagnoser omfattar cancer i njurar, urinblåsa och prostata, urinvägskonkrement, infektioner, strikturer, trauman samt benigna sjukdomar och funktionsrubbningar i nedre urinvägarna. Operationsmetoderna omfattar endoskopisk, öppen samt robotassisterad laparoskopisk kirurgi. Diagnostik och behandling sker med högteknologisk utrustning såsom ultraljud med fusionsteknik, laserteknik, kryoteknik och extrakorporal stötvågsteknik (ESWL).
Vid VO urologi på Sus bedrivs omfattande öppenvårds- och slutenvårdsverksamhet inom urologins samtliga profilområden samt undervisning och forskning. Verksamheten är förlagd till Malmö, Lund, Landskrona och Trelleborg. Forskningen bedrivs i nära samarbete med Institutionen för translationell medicin vid Lunds universitet.Publiceringsdatum2026-03-03Arbetsuppgifter
Vi välkomnar en specialistläkare i urologi till prostatateamet!
Du förväntas ha ett starkt intresse för att utveckla prostatacancervården med särskilt fokus på diagnostik och behandling, inklusive fokalbehandling. Arbetet omfattar mottagningsverksamhet, utredning, medicinsk och kirurgisk behandling av såväl maligna som benigna prostatatillstånd samt uppföljning och kvalitetsarbete inom standardiserade vårdförlopp (SVF).
Du har en aktiv roll i verksamhetsutveckling och bidrar till att utveckla mottagningsverksamheten och patientflöden. En viktig del av uppdraget är deltagande och drivande arbete i multidisciplinära konferenser (MDK) för prostatacancer för att stärka samarbete och vårdkvalitet. I tjänsten kan även utredning och behandling av uretrastrikturer ingå. Högspecialiserad uretrastrikturkirurgi utförs i nära samarbete med verksamheten i Landskrona, där delar av den operativa verksamheten är förlagd.
För tjänsten ingår också delat ansvar för urologiska benigna och maligna tillstånd inom verksamheten. Tjänstgöring omfattar arbete på mottagning och vårdavdelning samt konsult- och jourverksamhet. Arbete kan förekomma i Malmö, Lund, Landskrona och Trelleborg.Kvalifikationer
Du som söker är legitimerad läkare med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Vidare har du specialistkompetens i urologi. Språkkunskap i svenska som lägst motsvarar nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Du ska ha genomgången eller planerad kurs i klinisk handledning.
Vidare är det skallkrav att du:
• har erfarenhet av utredning och kirurgisk behandling inom urologi
• har ett särskilt intresse för prostatacancer och dess utveckling
Meriterande:
• erfarenhet av modern prostatacancerdiagnostik och behandling
• erfarenhet av uretrastriktursjukdom och rekonstruktiv kirurgi
• forskningserfarenhet eller disputation
• intresse för verksamhetsutveckling och ledarskap
Vi värdesätter god kommunikations- och samarbetsförmåga och lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vid en universitetssjukvårdsenhet krävs att läkare har pedagogisk erfarenhet och utbildning. Denna kan du ha förvärvat genom handledning av exempelvis sjuksköterske- och läkarstudenter samt läkare under utbildning och som bi- eller huvudhandledare av doktorander. Beskriv tydligt i ansökan genomgångna eller planerade pedagogiska kurser, erfarenhet av handledning och undervisning på olika nivåer.
I samband med att du skickar in din ansökan ska du fylla i frågeformuläret som måste vara fullständigt och korrekt ifyllt.Du behöver även bifoga dina handlingar digitalt, se under Övrigt vilka handlingar du behöver skicka med. För att vi ska kunna bedöma din ansökan måste den vara komplett.
Vi tillämpar löpande urval i denna rekrytering. Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Förutom den elektroniska ansökan ska sökande bifoga läkarlegitimation och specialistkompetensbevis. Gällande tjänst som biträdande överläkare och överläkare ska även tjänstgöringsintyg bifogas. För överläkartjänst kan även krävas examensbevis gällande disputation, intyg om docentur och publikationslista (uppdelat på originalpublikationer, översiktsartiklar och övriga publikationer). OBS! Dessa digitala handlingar skickas vidare för sakkunnigbedömning, därför ska de medfölja din ansökan. Utomnordiska avhandlingar ska bifogas ansökan och vara bedömda av Universitets- och högskolerådet.
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.
Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!
