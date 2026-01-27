Specialistläkare till VE Öron-, näs- och halssjukdomar till Sus
Gör skillnad. Varje dag.
Vårdenhet (VE) öron-, näs- och halssjukdomar (ÖNH) ingår i verksamhetsområde (VO) specialiserad kirurgi där även handkirurgi, käkkirurgi och plastikkirurgi ingår. Verksamhetsområdet tillhör Skånes universitetssjukhus (Sus). Inom ÖNH är vi cirka 60 läkare fördelade på två sektioner, Huvud- och halskirurgi med Foniatri och Logopedi (HH-Fon) samt Otorinologi och trauma (Oto-Rino).
Inom verksamheten bedrivs komplett region- och universitetssjukvård inom ÖNH med fokus på högspecialiserad vård, fördelat på två arbetsplatser, Lund och Malmö. I Lund finns slutenvård och i princip all elektiv mottagningsverksamhet. I Malmö finns en väletablerad dagkirurgisk verksamhet med möjlighet till slutenvårdskirurgi och ett antal vårdplatser. Jour- och konsultverksamhet samt undervisning av läkarstudenter finns på båda sjukhusen. Vi bedriver även en omfattande forskningsverksamhet.
HH-Fon sektionen omfattar kirurgisk behandling av maligniteter i huvud- och halsregionen samt benigna tumörtillstånd. Vi utför även diagnostik och kirurgisk samt annan behandling för röst- och svalgsjukdomar. Sektionen för Oto-Rino omfattar rinologi med näs- och bihålekirurgi inklusive främre skallbaskirurgi, traumakirurgi och allergologisk verksamhet samt otologi med öronkirurgi (inklusive CI-kirurgi), audiologi och vestibularisdiagnostik/behandling. Publiceringsdatum2026-01-27Arbetsuppgifter
Vi välkomnar en specialistläkare till HH-Fon sektionens tumörteam.
Som medarbetare hos oss har du möjligheter att utvecklas inom sektionens verksamhet. Jourarbete (primär- och/eller bakjour) i såväl Lund som Malmö ingår i tjänsten. Som anställd vid Sus ingår undervisning både inom läkarutbildning och specialistutbildning samt för övriga yrkesgrupper. Du förväntas därutöver vara forskningsaktiv.
Din huvudsakliga placeringsort är Lund, men tjänstgöring i Malmö ingår. Kvalifikationer
Du som söker är legitimerad läkare med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Vidare har du specialistkompetens i Öron-, näs- och halssjukdomar. Språkkunskap i svenska som lägst motsvarar nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Du ska ha genomgången eller planerad kurs i klinisk handledning. Aktivt forskningsarbete liksom tidigare erfarenhet och dokumenterat kvalitetsarbete för cutana och mucosala maligna melanom är meriterande.
Som person har du ett stort intresse för området ÖNH och har en positiv inställning till forskning, utveckling samt undervisning. Du arbetar noggrant, är kreativ, har god beslutsförmåga samt god kirurgisk skicklighet. Då verksamheten till stor del bedrivs i team ställs höga krav på lyhördhet, god samarbetsförmåga och vilja att arbeta i grupp. Vidare är du flexibel och kan snabbt anpassa dig till ändrade omständigheter. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vid en universitetssjukvårdsenhet krävs att läkare har pedagogisk erfarenhet och utbildning. Denna kan du ha förvärvat genom handledning av exempelvis sjuksköterske- och läkarstudenter samt läkare under utbildning och som bi- eller huvudhandledare av doktorander. Beskriv tydligt i ansökan genomgångna eller planerade pedagogiska kurser, erfarenhet av handledning och undervisning på olika nivåer.
I samband med att du skickar in din ansökan ska du fylla i frågeformuläret som måste vara fullständigt och korrekt ifyllt. Du behöver även bifoga dina handlingar digitalt, se under Övrigt vilka handlingar du behöver skicka med. För att vi ska kunna bedöma din ansökan måste den vara komplett.
I den här rekryteringen tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Förutom den elektroniska ansökan ska sökande bifoga läkarlegitimation och specialistkompetensbevis. Gällande tjänst som biträdande överläkare och överläkare ska även tjänstgöringsintyg bifogas. För överläkartjänst kan även krävas examensbevis gällande disputation, intyg om docentur och publikationslista (uppdelat på originalpublikationer, översiktsartiklar och övriga publikationer). OBS! Dessa digitala handlingar skickas vidare för sakkunnigbedömning, därför ska de medfölja din ansökan. Utomnordiska avhandlingar ska bifogas ansökan och vara bedömda av Universitets- och högskolerådet. Vid eventuella frågor, mejla till: rekryteringsservice.gsf.rs@skane.se
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.
Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!
