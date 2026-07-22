Specialistläkare till Vaccination och Prover/Hälsocentralen södra sundet
Region Västernorrland / Läkarjobb / Härnösand Visa alla läkarjobb i Härnösand
2026-07-22
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Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Om verksamheten
Är du en driven och engagerad läkare som vill bidra till utveckling, kvalitet och goda resultat? Nu söker vi en allmänspecialist som vill vara med och stärka våra verksamheter och tillsammans med oss ta nästa steg i utvecklingen av framtidens vård.
Detta är en unik möjlighet till en varierad och stimulerande kombinationstjänst där du delar din tid mellan Vaccinationsverksamheten och Hälsocentralen Södra Sundet.
I rollen får du arbeta både med traditionella arbetsuppgifter inom hälsocentral, samtidigt som du bidrar i regionens vaccinationsarbete med exempelvis:
vaccinationsinsatser
asylhälsovård
smittspårning
Hos oss möts du av två nära samverkande verksamheter med ett väl etablerat samarbete och gemensamt fokus på patientens bästa. Nu tar vi nästa steg och utvecklar vårt arbetssätt ytterligare där denna kombinationstjänst spelar en viktig roll.
Vi söker allmänspecialist som vill vara med och göra skillnad. Tjänsten avser en tillsvidareanställning, på heltid, med tillträde enligt överenskommelse.Publiceringsdatum2026-07-22Dina arbetsuppgifter
Vi erbjuder också goda möjligheter till flexibilitet, med viss möjlighet till distansarbete samt att kombinera tjänsten med studier eller forskning. Du kommer bland annat arbeta med:
Sedvanligt primärvårdsarbete
Samverkan med SÄBO och hemsjukvården
Handledning av utbildningsläkare från läkarprogrammet
Sedvanliga sidotjänstgöringar samt viss primärvårdsjour
Upprättande av vaccinationsplaner, ordinationer och utbildning
Smittskyddsarbete såsom smittspårning, Sminet anmälningar
Stöd till asylsjuksköterskorna
Asylhälsovård
KvalifikationerVi söker dig somÄr specialistläkare i allmänmedicin med behörighet att verka inom svensk hälso- och sjukvård
Behärskar det svenska språket i både tal och skrift
Har B-körkort
Det är meriterande om duHar ytterligare språkkunskaper
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaperPersonlig mognad
Pedagogisk insikt
Flexibel
Kreativ
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Vi tillämpar individuell lönesättning enligt gällande kollektivavtal. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "40:2026:071". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västernorrland
(org.nr 232100-0206), https://www.rvn.se/
Storgatan 1 (visa karta
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871 85 HÄRNÖSAND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Närsjukvårdsområde Norr Kontakt
Rekryterande chef
Malin Sjöblom malin.plantin.sjoblom@rvn.se +4660182463 Jobbnummer
10008923