Specialistläkare till Specialistpsykiatrisk mottagning 3, S:t Eriksplan
Region Stockholm / Läkarjobb / Stockholm Visa alla läkarjobb i Stockholm
2026-04-27
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Stockholm i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Publiceringsdatum2026-04-27
Välbemannad psykiatrisk mottagning mitt i stan, med högt i tak och trivsam stämning, söker en psykiater som uppskattar tydliga strukturer, trivs i tvärprofessionella team och bidrar till kollegialt stöd och ett öppet arbetsklimat.
Specialistpsykiatrisk mottagning 3 S:t Eriksplan är en öppenvårdsmottagning för utredning och behandling av patienter med psykiatrisk problematik på specialistnivå. Mottagningen ligger vid S:t Eriksplan i Vasastan och tillhör sektion City inom Norra Stockholms psykiatri. På mottagningen har vi drygt 25 anställda med lång erfarenhet och en bred kompetens. Här arbetar läkare, sjuksköterskor, kuratorer, psykologer, arbetsterapeuter, skötare och medicinska sekreterare. Mottagningen har sex specialistläkartjänster.
På mottagningen värdesätter vi korta beslutsvägar, trivsel och kontinuitet i samtliga yrkesgrupper. Vi arbetar tillsammans i två tvärprofessionella team och sätter stort värde på effektiva diagnoskonferenser och smidigt samarbete mellan yrkeskategorier. Inom ramen för vårt spetsuppdrag inom neuropsykiatri erbjuder vi patient- och närståendeutbildning för adhd såväl digitalt som på plats.Dina arbetsuppgifter
Som specialistläkare träffar du patienter för diagnostik, bedömning och behandling och har regelbundet möjlighet att konsultera läkarkollegor eller andra yrkeskategorier då ärenden kräver det. Då behov uppstår och utrymme finns kan handledning till kollegor, medarbetare och studenter ingå i ditt uppdrag. Vi utreder och behandlar såväl neuropsykiatriska frågeställningar som eventuell samsjuklighet efter bedömning av lämplig vårdnivå. Som specialist hos oss kombineras den allmänpsykiatriska grundkompetensen med en specialisering på neuropsykiatri. Vi har ett processinriktat arbetssätt där utredning och behandling utgår från nationella riktlinjer och regionala vårdprogram. Möjlighet till intern och extern utbildning finns vad gäller såväl neuropsykiatri som annat.
Möjlighet att arbeta kortare perioder inom klinikens slutenvård finns. Vi ser också patientens delaktighet samt samarbetet med vårdgrannar som mycket viktigt.Kvalifikationer
Legitimerad läkare, specialist i psykiatri. Särskilt intresse för neuropsykiatri är meriterande men inte ett krav. Vi önskar att du som söker tjänsten är engagerad, flexibel och att du har en god samarbetsförmåga.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Anställningsvillkor
Heltid, tillsvidareanställning, tillträde enligt överenskommelse.
Vi erbjuder dig kompetensutveckling, friskvårdstimme och friskvårdsbidrag, flextid och fri sjukvård i öppenvård. Möjlighet till distansarbete finns.
Information om tjänsten lämnas av enhetschef Ann Grimlund 08-123 490 21ann.grimlund@regionstockholm.se
Välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. Läs mer om SLSO här.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet.
Läs mer om hur det är att jobba hos oss i Region Stockholm Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016), https://www.regionstockholm.se/jobb-1/Lediga-jobb/#!/
Box 22550 (visa karta
)
104 22 STOCKHOLM Arbetsplats
Norra Stockholms psykiatri, Spec.psyk.mott. 3, St Eriksplan Kontakt
Ann Grimlund 0812349021 Jobbnummer
9878633