Specialistläkare till smärtteamet på rehabiliteringsmedicinmottagningen
Rehabiliteringsmedicin vid Sandvikens sjukhus tar emot patienter från hela Region Gävleborg och är specialiserad på långvarig smärta, hjärnskador och ryggmärgsskador. Vi arbetar enligt en beteendemedicinsk modell i multiprofessionella team där varje yrkesgrupp som läkare, arbetsterapeut, kurator, psykolog, fysioterapeut, idrottsledare, rehabkoordinator och sjuksköterska bidrar med sin unika kompetens. Utifrån individuella rehabplaner erbjuds åtgärder i syfte att underlätta rehabiliteringen i familj, till arbete och samhälle. Vi söker dig som vill arbeta i ett tvärprofessionellt team där innovation, samarbete och individanpassade lösningar står i fokus.
Vi söker nu en specialistläkare med inriktning huvudsakligen mot smärtrehabilitering. Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-02-09Arbetsuppgifter
Teamet i öppenvård arbetar med fokus på återgång i arbete/studier och fungerande vardag för patienter med långvarig smärta.
Som specialistläkare hos oss kommer du bland annat att
• ha ett övergripande ansvar för patientens rehabiliteringsinsatser samt en ledande och samordnande roll i teamet och genomföra kvalificerade rehabiliteringsinsatser
• tillsammans med mottagningens läkargrupp ansvara för remissbedömningar och prioritering
• aktivt medverka till verksamhetens utveckling
• handleda läkare under utbildning som ST-läkare i rehabiliteringsmedicin, läkare under sidotjänstgöring samt AT-läkare på valbar placering.
Hos oss får du
• arbeta dagtid, då varken arbete helg eller jour är aktuellt
• stor möjlighet att påverka din arbetssituation och vara med och påverka mottagningens utveckling
• möjlighet till ett omväxlande arbete.
Läs mer om våra förmåner: https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formaner/Kvalifikationer
Vi söker dig som har lätt att samarbeta och uppskattar att arbeta teambaserat. Du ser din del i helheten och vill gärna vara med och utveckla verksamheten framåt. Då vi är en utbildande verksamhet söker vi dig som har en god pedagogisk förmåga samt kan anpassa ditt sätt att förmedla budskap till mottagaren.
I rollen som specialistläkare ska du
• vara legitimerad läkare
• ha specialistkompetens inom rehabiliteringsmedicin, algologi eller internmedicin, alternativt annan specialitet som kan vara lämplig beroende på tidigare erfarenhet av rehabiliteringsarbete.
ÖVRIGT
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
Hälso- och sjukvårdsnämndförvaltningens cirka 6500 medarbetare arbetar tillsammans för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Genom att tillhandahålla god och nära vård i hela länet lägger vi grunden för ett starkt och friskt Gävleborg.
