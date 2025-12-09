Specialistläkare till sektionen för akut- och traumakirurgi
Region Uppsala / Läkarjobb / Uppsala Visa alla läkarjobb i Uppsala
2025-12-09
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Uppsala i Uppsala
, Östhammar
, Sigtuna
, Håbo
, Enköping
eller i hela Sverige
Verksamhetsområde kirurgi och urologi
Vi är Akademiska sjukhuset - ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Som länssjukhus och leverantör av högspecialiserad vård erbjuder vi vård till två miljoner människor i Mellansverige. Här händer det ständigt något - ett nytt liv föds, en mormor opereras, en kollega hyllas som hjälte. Hos oss får du uppleva både hårda prövningar och fantastiska händelser, i en stark gemenskap med kollegor. Se delar ur vår verklighet i vår fotoutställning; akademiskafotoutstallning.se. Välkommen med din ansökan!
Verksamhetsområde Kirurgi & Urologi
Vi har ca 400 anställda fördelade på mottagningar, vårdavdelningar och medicinska sektioner. En stor del av vården består av riks- och regionpatienter som remitterats för högspecialiserad utredning och behandling. Vi är en forskningsintensiv klinik i nära samarbete med Uppsala universitet.
Sektionen för Akut- och Traumakirurgi
Sektionen tar hand om patienter som är i behov av akut kirurgisk vård samt är ansvariga för traumaverksamheten. Förutom att operera akuta ingrepp sköter vi även om gastroskopier av akuta magblödningar, handlägger tarmblödningar tillsammans med kolorektalsektionen och har hand om ERCP-verksamheten tillsammans med lever-pankreassektionen. Vi är även ansvariga för Kortvårdskirurgin där vi opererar olika typer av bråck och patienter med gallstenssjukdom.Publiceringsdatum2025-12-09Kvalifikationer
Du är legitimerad läkare med genomgången specialistläkarutbildning inom kirurgi. Vi söker en kollega som är vill hålla på med akutkirurgi, vill forska inom området och tycker utbildning är viktigt. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet samt förmåga till att samarbeta.
Vi erbjuder
Vi erbjuder ett vikariat men med möjlighet till tillsvidaretjänst om alla involverade tycker att det fungerar bra. Lön och tillträde enligt överenskommelse.
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Vill du veta mer?
Håkan Andréasson, Verksamhetschef, nås via växeln 018-611 00 00
Facklig kontaktperson nås via Upplands Allmänna Läkarförening, kansli 018-611 34 95
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan.
OBS! Viktig information gällande din ansökan:
• Tillsättning av tjänster för specialistutbildade läkare på universitetssjukhus kräver sakkunnigprövning enligt Hälso- och sjukvårdsförordningen (2017:80) 5 kap. 8§.
• Bifoga alltid CV, personligt brev och specialistläkarbevis utfärdat av Socialstyrelsen.
• För befattningar där akademisk meritering i form av doktorsexamen eller motsvarande anges som kompetenskrav, ska även disputationsbevis bifogas ansökan.
• Även om du tidigare sökt tjänster hos Akademiska sjukhuset, behöver du skicka in ovanstående dokument för att ansökan ska vara komplett. Samtliga handlingar ska vara oss tillhanda senast sista ansökningsdag. En ofullständig ansökan går inte vidare i processen.
• Tjänsteförslagen publiceras på Region Uppsalas officiella anslagstavla; https://regionuppsala.se/politik-och-paverkan/handlingar/anslagstavla/
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Ersättning
- Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "AS1134/2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Uppsala
(org.nr 232100-0024) Arbetsplats
Region Uppsala Jobbnummer
9634903