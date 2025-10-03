Specialistläkare till Sektion barn- och ungdomskardiologi i Lund
2025-10-03
Vi söker dig som är specialist i barnkardiologi med inriktning hjärtsvikt och transplantation till oss på Barn- och ungdomskardiologi i Lund!
Vårt verksamhetsområde bedriver förutom basal sjukvård även högspecialiserad vård inom barnkirurgi, barnhjärtkirurgi och neonatologi. Vårt upptagningsområde är södra sjukvårdsregionen och bedrivs sedan tidigare som riksspecialitet nationell högspecialiserad vård och delar inom barnkirurgi bedrivs som riksspecialitet sedan år 1 juli 2018.
Sektion barn- och ungdomskardiologi ansvarar för utredning, uppföljning, pre- och postoperativ vård inklusive hjärttransplantation inom barnhjärtcentrum i tätt samarbete med barnhjärtkirurgi, barnanestesi- och intensivvård och neonatalvård. Slutenvård, dagvård och mottagningsverksamheten är förlagd till Lund, men det finns även en öppenvårdsmottagning i Malmö. Inom sektionen drivs experimentell och klinisk forskning.Publiceringsdatum2025-10-03Arbetsuppgifter
Som specialistläkare hos oss att arbetar du utöver profilområdet med perioperativ vård av barn och ungdomar med hjärtsjukdom, Du ingår i ett team med fokus på barn och ungdomar med svår hjärtsvikt, behandling med mekaniskt hjälphjärta, utredning inför och uppföljning efter hjärttransplantation. I din roll arbetar du inom öppenvård och med utredningar. Därtill ingår även akutverksamhet inom barnhjärtsjukvård, forskning samt jourarbete.
I ditt arbete ingår därtill att vara konsult internt på sjukhuset men även mot regionen och remittenter. Arbetet innebär även undervisning av ST-läkare och studenter. Verksamheten är mångfacetterad och du har möjlighet att påverka din egen utbildning samt goda möjligheter till att delta i kurser, forskningsprojekt och kvalitetsarbete.
Din placeringsort är Lund men tjänstgöring förekommer även i Malmö.Kvalifikationer
Du som söker är legitimerad läkare med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Vidare har du specialistkompetens i barnkardiologi samt erfarenheter av vård vid svår hjärtsvikt och i samband med transplantation. Språkkunskap i svenska som lägst motsvarar nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Du ska ha genomgången eller planerad kurs i klinisk handledning.
Vi ser att du som söker besitter en mycket god samarbetsförmåga samtidigt som du trivs med och kan arbeta självständigt. Du har god förmåga att kommunicera med såväl patienter som deras anhöriga samt både inom och utanför den egna sektionen. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vid en universitetssjukvårdsenhet krävs att läkare har pedagogisk erfarenhet och utbildning. Denna kan du ha förvärvat genom handledning av exempelvis sjuksköterske- och läkarstudenter samt läkare under utbildning och som bi- eller huvudhandledare av doktorander. Beskriv tydligt i ansökan genomgångna eller planerade pedagogiska kurser, erfarenhet av handledning och undervisning på olika nivåer.
I samband med att du skickar in din ansökan ska du fylla i frågeformuläret som måste vara fullständigt och korrekt ifyllt.Du behöver även bifoga dina handlingar digitalt, se under Övrigt vilka handlingar du behöver skicka med. För att vi ska kunna bedöma din ansökan måste den vara komplett.
Utdrag ur belastnings- och misstankeregister görs innan eventuell anställning.
Varmt välkommen med din ansökan!
