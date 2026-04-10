Specialistläkare till Reumatologimottagningen
2026-04-10
Välkommen till Reumatologimottagningen vid Östersunds Rehabcentrum - en verksamhet där kvalitet, samarbete och utveckling står i fokus.
Vi är en del av område Hjärta, Neurologi och Rehabilitering och finns på Remonthagen, cirka 2 km från Östersunds sjukhus. Här arbetar vi nära andra verksamheter såsom rehabiliteringsavdelning, öppenvårdsrehabilitering och smärtenhet, vilket skapar goda förutsättningar för helhetsvård.
Reumatologimottagningen är en specialistklinik för utredning, vård och behandling av patienter med misstänkta eller etablerade inflammatoriska reumatiska sjukdomar. Vår verksamhet är huvudsakligen poliklinisk, med möjlighet till slutenvård via rehabiliteringsavdelningen vid behov.
Hos oss arbetar du i ett engagerat multiprofessionellt team bestående av läkare, sjuksköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, kurator, medicinska sekreterare och undersköterska med eget laboratorium.
Vi erbjuder flexibilitet i schema och arbetstider och strävar efter att skapa en god balans mellan verksamhetens behov och medarbetarens livssituation. Vårt fokus är hög patientsäkerhet, god tillgänglighet och en hållbar arbetsmiljö - i en verksamhet som uppmuntrar utveckling och nya arbetssätt.
Arbetsuppgifter
Hos oss får du ett varierat och stimulerande arbete i en mindre specialistverksamhet med nära samarbete och goda möjligheter till kompetensutveckling.
Du arbetar tillsammans med tre specialister och en ST-läkare och möter patienter med ett brett spektrum av reumatologiska sjukdomar.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter omfattar:
* Bedömning, utredning och behandling av patienter med inflammatoriska led- och systemsjukdomar
* Handledning av kollegor och medverkan i teamarbete
* Konsultationer samt dagjoursarbete (vardagar)
Det finns möjlighet att delta i forskningsprojekt i samarbete med Reumatologkliniken vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
* Är specialistläkare inom reumatologi
* Har god samarbetsförmåga och trivs i team
* Är flexibel och har förmåga att prioritera i en varierad arbetsvardag
* Kan arbeta självständigt såväl som i nära samverkan med andra
Vi värdesätter ett engagemang för verksamhetsutveckling och ett intresse för att bidra till en god arbetsmiljö.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Anställningsform: Tillsvidareanställning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C318105". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Jämtland Härjedalen
(org.nr 232100-0214)
Kyrkgatan 14 (visa karta
)
831 83 ÖSTERSUND Arbetsplats
Region Jämtland Härjedalen, Neurologimottagningen Kontakt
Enhetschef
Cecilia Fors Lyrén cecilia.fors-lyren@regionjh.se 070 224 08 39 Jobbnummer
9846498