Specialistläkare till psykiatrisk mottagning Kristinehamn
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2026-06-23
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Vill du arbeta i en stabil och välfungerande öppenvårdsmottagning där samarbete, kvalitet och patientfokus står i centrum? Psykiatriska mottagningen i Kristinehamn söker nu en specialistläkare till vårt engagerade team. Hos oss får du ett varierat allmänpsykiatriskt uppdrag i en trygg arbetsmiljö med hög kompetens, goda utvecklingsmöjligheter och ett stöttande kollegialt klimat.
Din arbetsplats
Mottagningen är organiserad inom verksamhetsområdet Vuxenpsykiatri i Region Värmland. Utöver mottagningen i Kristinehamn finns psykiatrisk öppenvård i Hagfors, Torsby, Arvika, Säffle och Karlstad. Den psykiatriska mottagningen i Kristinehamn är centralt belägen, med kort pendlingsavstånd till både Karlstad och Karlskoga.
Vi bedriver vår enhet i ett tätt tvärprofessionellt samarbete och med fasta specialistläkare. Vi är en stabil och välfungerande mottagning med låg personalomsättning inom alla yrkeskategorier och är således fullbemannade efter tillsättning av denna tjänst. Du kommer att verka på en mottagning med ett gott och stöttande arbetsklimat, med tydliga och etablerade rutiner. Hos oss får du arbeta i ett team med hög kompetens som värnar om patientens bästa.
På mottagningen i Kristinehamn arbetar, förutom tre andra specialistläkare, psykologer, PTP-psykologer, kuratorer, specialistsjuksköterskor och grundutbildade sjuksköterskor, utbildningsläkare, vårdadministratörer och arbetsterapeuter. Vi bedriver vår verksamhet i några av Region Värmlands finaste lokaler och satsar på att utveckla samarbetet inom området psykiatrisk öppenvård och med vårdgrannar.
Vi arbetar kontinuerligt med att erbjuda vård- och behandling i enlighet med gällande riktlinjer. Det finns goda möjlighet för utveckling och utbildning inom ramen för det uppdraget. Vår verksamhet är dynamisk och utgår från patientens behov, vi värdesätter och strävar efter en hög tillgänglighet och kvalitativ vård för våra patienter. Vi diskuterar gärna förutsättningar för antingen en specialistläkartjänst, eller en överläkartjänst.Publiceringsdatum2026-06-23Arbetsuppgifter
Vi står inför behovet att bemanna vår stabila och kompetenta läkargrupp och söker därför en kollega med intresse för det breda och varierade allmänpsykiatriska uppdraget. Arbetet innefattar både utrednings- och behandlingsarbete i nära samverkan med övriga läkare och tvärprofessionellt med resten av kollegorna på mottagningen.
Uppdraget innebär självständigt kliniskt behandlingsarbete, samt bedömningar och deltagande i neuropsykiatriska, psykos- och personlighetsrelaterade utredningar. I din roll förväntas du bidra till handledning. På mottagningen bedriver vi gaffelmottagning, en arbets- och handledningsmodell som syftar till att förbättra utbildningsklimatet för läkare under utbildning (AT-, BT- eller ST-läkare) samtidigt som patientsäkerheten ökar. Modellen går ut på att flera utbildningsläkare arbetar parallellt och tar emot patienter i egna rum, medan en specialistläkare agerar handledare utan egna bokade patienter.
Som specialistläkare förväntas du kunna arbeta strukturerat, flexibelt och evidensbaserat, ha god kunskap om psykiatri, psykiatrins uppdrag kopplat till patientgrupp, arbetssätt, vårdnivå, lagstiftning och insatser. Vi arbetar över tre kommuner med mottagningar i Kristinehamn och Filipstad. Det primära arbetet är centrerat till Kristinehamn, men vissa resor kan förekomma och kan då gälla exempelvis hembesök eller LPT-bedömningar. Du kommer erbjudas god introduktion och kontinuerlig dialog och stöttning i hur arbetet bedrivs och är strukturerat. Vår arbetsgrupp är genomgående stabil och välfungerande med hög psykiatrisk kompetens.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som är legitimerad läkare med specialistkompetens inom psykiatri. Vi kan erbjuda olika upplägg utifrån erfarenhet och önskemål; möjlighet finns till att både diskutera en specialistläkartjänst, eller en överläkartjänst.
För att trivas i tjänsten behöver du ha personlig mognad, ett tryggt förhållningssätt, samt en god förmåga att samarbeta, kommunicera och samverka med patienter, närstående, kollegor och vårdgrannar. Du behöver ha mycket goda kunskaper i svenska, både tal och skrift och vara väl förtrogen med dokumentation i enlighet med svensk hälso- och sjukvårdslagstiftning.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper, förmågan att tillämpa gällande lagstiftning, nationella vårdprocesser och etablerade arbetssätt inom psykiatrisk vård. Utöver att ha ett stort patientfokus, önskar vi en samarbetsinriktad, flexibel och lösningsfokuserad kollega som uppskattar att vara en del av ett team.
Om Region Värmland
Vi är till för att alla som bor här ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi gör skillnad inom hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur och bildning. Vi möter människor i livets största stunder och i alla de där vardagsögonblicken där emellan. Vår vision är livskvalitet i världsklass. Läs mer om hur det är att jobba hos oss och våra förmåner och följ oss på sociala medier.
Vill du också jobba för alla i Värmland? Välkommen med din ansökan. Övrig information
I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister. Inför anställning inom psykiatrisk vård, vård av funktionshindrade, vård av barn eller ungdomar gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.
Har du skyddad identitet och vill göra en ansökan ber vi dig att kontakta Kompetensförsörjningsenhet HR via Regionens växel 010-831 50 00. Då får du hjälp att lämna in din ansökan utan att den hanteras i Varbi. Tänk på att endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Värmland
(org.nr 232100-0156), https://www.regionvarmland.se/regionvarmland/jobb-utbildning--forskning/jobba-med-oss/lediga-jobb
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651 82 KRISTINEHAMN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Psykiatriska specialiteter, Vuxenpsykiatri, Psykiatrisk mott Kristinehamn Kontakt
enhetschef
Kamilla Bristow-Jonsson kamilla.bristow@regionvarmland.se 010-8386755 Jobbnummer
9974634