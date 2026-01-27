Specialistläkare till psykiatrisk mottagning digitalt/hybrid
Sandvikens psykiatriska mottagning är en del av specialistpsykiatrin inom Region Gävleborg och ansvarar för att erbjuda insatser som främjar psykisk hälsa och livskvalitet. Vi arbetar evidensbaserat och erbjuder ett mångsidigt utbud av behandlingsalternativ. Vår verksamhet präglas av ett gott bemötande, hög tillgänglighet och goda resultat. Hos oss möts du av ett engagerat team med stor kompetens och en vilja att göra skillnad.
Nu söker vi en specialistläkare för digital/hybrid tjänstgöring. Stationeringsorten är Sandviken, men arbetet genomförs huvudsakligen på distans och omfattar även bakjoursarbete i Gävle. Som specialiserad läkare inom digital psykiatri är det av yttersta vikt att du fysiskt närvarar på mottagningen i Sandviken var fjärde vecka. Dessutom är det oerhört viktigt att du är tillgänglig för jour- och beredskapstjänstgöring när du arbetar på plats.
Som specialistläkare hos oss kommer du att spela en avgörande roll i att erbjuda högkvalitativ vård på distans och bidra till verksamhetens utveckling. Du har ett aktivt samarbete med övriga professioner inom mottagningen såsom psykologer, sjuksköterskor, kuratorer och arbetsterapeuter för att säkerställa en helhetsinriktad vård. Du förväntas delta i utvecklingsarbete och har möjlighet att anpassa uppdraget utifrån särskilda kompetenser och intressen. Du förväntas även kunna handleda och undervisa yngre kollegor och andra yrkesgrupper.
Som specialistläkare hos oss kommer du bland annat att arbeta med
• bedömning och behandling av patienter med olika psykiatriska tillstånd, inklusive affektiva sjukdomar, ångestsyndrom, personlighetsstörningar, ADHD och bipolär sjukdom
• genomförande av psykiatriska utredningar, ställningstagande till diagnos och upprättande av individuella behandlingsplaner
• medicinsk utvärdering och uppföljning av patienters behandling och läkemedel
• vägledande samtal och stöd till patienter för att stärka deras psykiska hälsa.
Hos oss får du
• ett stimulerande och flexibelt arbete i en verksamhet med fokus på kvalitet och patientsäkerhet
• möjlighet till professionell utveckling och kompetensfördjupning inom olika psykiatriska områden
• ett gott arbetsklimat i en verksamhet som präglas av engagemang och samarbete
• arbeta i hybridform, med möjlighet att arbeta digitalt på distans och i viss mån på plats i Sandviken.
Vi söker dig som har en god samarbetsförmåga och är engagerad och lyhörd i mötet med andra människor. Du har ett öppet och accepterande förhållningssätt, och du värdesätter samarbete och tar tillvara på andras kompetens, samtidigt som du är medveten om dina egna styrkor och utvecklingsområden. Du är noggrann och har ett strukturerat arbetssätt med ett öga för detaljer, och du förväntas ha ett genuint intresse för medicinsk forskning och patientsäkerhet. God samarbetsförmåga och ödmjukhet är avgörande för att lyckas i den teambaserade arbetsmiljön.
I rollen som specialistläkare ska du
• vara specialistläkare i psykiatri med svensk läkarlegitimation
• ha dokumenterad klinisk erfarenhet.
För den här tjänsten är det meriterande om du har erfarenhet av arbete inom psykiatrisk öppenvård.
Före erbjudande om anställning har arbetsgivaren rätt att begära ett utdrag från belastningsregistret.
ÖVRIGT
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
Hälso- och sjukvårdsnämndförvaltningens cirka 6500 medarbetare arbetar tillsammans för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Genom att tillhandahålla god och nära vård i hela länet lägger vi grunden för ett starkt och friskt Gävleborg.
